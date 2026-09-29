Asesinaron a ejecutivo de The New York Times y sus suegros fueron detenidos como sospechosos

Las autoridades investigan un crimen que tiene involucrada a una pareja de esposos de 76 y 77 años, y a su yerno, quien habría sido la víctima.
El caso se presentó el fin de semana pasado en Dublin, California, Estados Unidos, cuando un sargento de Policía que circulaba por la zona se percató de un tiroteo ocurrido en el estacionamiento de un complejo deportivo.
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Cuando llegó a la escena, encontró a un hombre de 40 años tendido en el suelo, a quien identificaron como Jonathan McKinsey, director de ingeniería de The New York Times. El hombre se había integrado al medio de comunicación en 2023 y trabajaba en el área de Games, en la bahía de San Francisco.