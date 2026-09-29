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Asesinaron a ejecutivo de The New York Times y sus suegros fueron detenidos como sospechosos

Shouyong Zhang y Shili Chen, de casi 80 años, fueron arrestados minutos después del crimen ocurrido en el estacionamiento de un complejo deportivo en California.

  • Jonathan McKinsey, el ejecutivo de The New York Times asesinado en California. FOTO: Tomada de Facebook @Jon McKinsey
    Jonathan McKinsey, el ejecutivo de The New York Times asesinado en California. FOTO: Tomada de Facebook @Jon McKinsey
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Las autoridades investigan un crimen que tiene involucrada a una pareja de esposos de 76 y 77 años, y a su yerno, quien habría sido la víctima.

El caso se presentó el fin de semana pasado en Dublin, California, Estados Unidos, cuando un sargento de Policía que circulaba por la zona se percató de un tiroteo ocurrido en el estacionamiento de un complejo deportivo.

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Cuando llegó a la escena, encontró a un hombre de 40 años tendido en el suelo, a quien identificaron como Jonathan McKinsey, director de ingeniería de The New York Times. El hombre se había integrado al medio de comunicación en 2023 y trabajaba en el área de Games, en la bahía de San Francisco.

En ese momento llegaron más patrullas y arrestaron a Shouyong Zhang y Shili Chen, quienes eran los suegros de McKinsey, permanecían en el lugar y fueron señalados por testigos como los presuntos responsables del homicidio.

Violencia intrafamiliar

El crimen ocurrió una semana antes de la audiencia de divorcio de Jonathan McKinsey y Candice Jang, quienes estaban casados desde 2012 y tenían tres hijos pequeños.

Sin embargo, los registros judiciales revelaron que Candice denunció a McKinsey en 2023, al parecer, por haber empujado a uno de sus hijos y presuntamente haber utilizado la fuerza física de manera severa, acusándolo de maltrato infantil y solicitando protección.

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Los documentos también revelaron que la víctima, quien era un hombre transgénero, reconoció haber abofeteado a uno de sus hijos y fue acusado de poner en peligro a otro menor. Luego quedó en libertad tras pagar una fianza.

Los suegros de Jonathan McKinsey

Se conoció que McKinsey se había realizado una cirugía de afirmación de género —una doble mastectomía— más de una década antes de su asesinato.

El ingeniero afirmó en uno de los documentos oficiales que su suegro lo golpeó en el pecho mientras se recuperaba de dicha cirugía. También señaló que su suegra, Shili Chen, lo habría insultado con expresiones asociadas a su identidad de género.

Las autoridades permanecen en la investigación del caso mientras avanza el proceso judicial contra los suegros por varios delitos, entre ellos asesinato en primer grado y disparo intencional de un arma de fuego con negligencia grave.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Jonathan McKinsey, víctima del tiroteo en California?
Jonathan McKinsey era un ingeniero de 40 años que trabajaba como director de ingeniería de The New York Times. Se había integrado al medio en 2023 y trabajaba en el área de Games, en la bahía de San Francisco.
¿Quiénes fueron arrestados por el asesinato de Jonathan McKinsey?
Las autoridades arrestaron a Shouyong Zhang y Shili Chen, suegros de Jonathan McKinsey. Ambos permanecían en el lugar del tiroteo y fueron señalados por testigos como los presuntos responsables del homicidio.
¿Dónde ocurrió el asesinato de Jonathan McKinsey?
El crimen ocurrió en el estacionamiento de un complejo deportivo en Dublin, California, Estados Unidos. Un sargento de Policía que circulaba por la zona se percató del tiroteo y acudió al lugar.

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