Asesinaron a ejecutivo de The New York Times y sus suegros fueron detenidos como sospechosos

Las autoridades investigan un crimen que tiene involucrada a una pareja de esposos de 76 y 77 años, y a su yerno, quien habría sido la víctima. El caso se presentó el fin de semana pasado en Dublin, California, Estados Unidos, cuando un sargento de Policía que circulaba por la zona se percató de un tiroteo ocurrido en el estacionamiento de un complejo deportivo. Lea también: ¿Y ahora quién miente? Irán niega que vaya a retomar negociaciones con EE. UU. pese a declaraciones de Trump Cuando llegó a la escena, encontró a un hombre de 40 años tendido en el suelo, a quien identificaron como Jonathan McKinsey, director de ingeniería de The New York Times. El hombre se había integrado al medio de comunicación en 2023 y trabajaba en el área de Games, en la bahía de San Francisco.

En ese momento llegaron más patrullas y arrestaron a Shouyong Zhang y Shili Chen, quienes eran los suegros de McKinsey, permanecían en el lugar y fueron señalados por testigos como los presuntos responsables del homicidio.

Violencia intrafamiliar

El crimen ocurrió una semana antes de la audiencia de divorcio de Jonathan McKinsey y Candice Jang, quienes estaban casados desde 2012 y tenían tres hijos pequeños. Sin embargo, los registros judiciales revelaron que Candice denunció a McKinsey en 2023, al parecer, por haber empujado a uno de sus hijos y presuntamente haber utilizado la fuerza física de manera severa, acusándolo de maltrato infantil y solicitando protección. Entérese: Fuerte tormenta azotó Nueva York y el noreste de EE. UU.: dejó un muerto, inundaciones y cortes de luz Los documentos también revelaron que la víctima, quien era un hombre transgénero, reconoció haber abofeteado a uno de sus hijos y fue acusado de poner en peligro a otro menor. Luego quedó en libertad tras pagar una fianza.

Los suegros de Jonathan McKinsey

Se conoció que McKinsey se había realizado una cirugía de afirmación de género —una doble mastectomía— más de una década antes de su asesinato. El ingeniero afirmó en uno de los documentos oficiales que su suegro lo golpeó en el pecho mientras se recuperaba de dicha cirugía. También señaló que su suegra, Shili Chen, lo habría insultado con expresiones asociadas a su identidad de género. Las autoridades permanecen en la investigación del caso mientras avanza el proceso judicial contra los suegros por varios delitos, entre ellos asesinato en primer grado y disparo intencional de un arma de fuego con negligencia grave. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas