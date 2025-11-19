Video | Ca7riel y Paco Amoroso fueron retenidos por el FBI tras grabar un video musical dentro de un avión rumbo a EE. UU.

Los cantantes argentinos conocidos como Ca7riel y Paco Amoroso vivieron un tenso episodio con las autoridades estadounidenses después de que decidieran grabar parte de un videoclip durante un vuelo con destino a Las Vegas.

El dúo terminó siendo retenido por el FBI al aterrizar, en un incidente que quedó registrado en video y que rápidamente se viralizó.

El episodio ocurrió cuando, en pleno viaje hacia la ciudad que albergaba los Latin Grammy, los músicos comenzaron a filmar imágenes promocionales dentro del avión.

En uno de los fragmentos, se ve a Ca7riel intentando abrazar de costado a una azafata, mientras él y Paco Amoroso grababan contenido para difundir el lanzamiento de su nueva canción “Chapulin”.

La escena generó incomodidad en la tripulación y, según se conoció después, motivó que el personal reportara la situación a las autoridades antes del aterrizaje.

Una vez en tierra, agentes del FBI esperaban a los artistas para realizar una inspección rutinaria, en un procedimiento que también quedó registrado en video.

Tras algunos minutos de revisión, ambos fueron liberados.

