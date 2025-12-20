Archivos del caso Epstein: qué revelan, las caras más famosas y por qué algunas fotos siguen censuradas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar los esperados registros de la investigación sobre el explosivo caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, aunque muchos documentos fueron censurados. Epstein, un financista vinculado a las élites neoyorquinas y condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó innumerables teorías de la conspiración según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades. En contexto: EE. UU. finalmente publicó los miles de archivos de Jeffrey Epstein: así puede ver las miles de fotos y registros del caso Entre el material que se empezó a publicar el viernes hay múltiples fotografías que muestran al expresidente demócrata Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluidos Mick Jagger y Michael Jackson, en compañía de Epstein. Pero gran parte de los documentos tienen amplias secciones tachadas o con recuadros negros, lo que alimenta las dudas sobre si la publicación pondrá fin a las persistentes teorías de conspiración sobre un encubrimiento al más alto nivel. Aun así, los archivos arrojan algo de luz sobre los estrechos lazos del desacreditado financiero con ejecutivos de alto perfil, celebridades y políticos, incluido el presidente Trump.

Jeffrey Epstein y Donald Trump en un evento público junto a sus parejas. FOTO: Getty

La enorme cantidad de documentos incluye siete páginas con la lista de nombres de 254 masajistas que están completamente tachados, junto con la explicación: “censurado para proteger información de potenciales víctimas”.

Otro archivo contiene decenas de imágenes censuradas que muestran figuras desnudas o con escasa ropa. Otras muestran a Epstein y acompañantes, con los rostros difuminados, con armas de fuego. Fotografías que no habían sido publicadas anteriormente incluyen una del expresidente Clinton recostado en un jacuzzi, con parte de la imagen oscurecida por un rectángulo negro.

Otra muestra a Clinton nadando con una mujer de cabello oscuro que parece ser la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell. En otra imagen, Maxwell aparece con el expríncipe británico Andrés, retratado mientras está acostado sobre las piernas de cinco personas.

Representantes del gobierno no tardaron en sacarle jugo a las apariciones de Clinton. “@BillClinton simplemente relajándose, sin una preocupación en el mundo. Poco sabía él...”, publicó en X el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung. “¡Ay, Dios!”, añadió la secretaria de prensa Karoline Leavitt. El jefe adjunto de gabinete de Bill Clinton, Angel Ureña, reaccionó afirmando en su cuenta de X que el país “espera respuestas, y no chivos expiatorios”.

El presidente Donald Trump afirmó que los demócratas tratan de “desviar” la atención con el tema de los emails de Epstein. FOTO: Getty

Según él, la Casa Blanca trata de “protegerse de lo que viene, o de lo que siempre intentará ocultar”. Y enfatizó que el expresidente demócrata “no sabía nada y cortó con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz”.

Los demócratas expresaron rápidamente su frustración por las censuras del material publicado. “Este conjunto de documentos fuertemente censurados que publicó hoy el Departamento de Justicia es solo una fracción de todo el conjunto de pruebas”, dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer. “Por ejemplo, las 119 páginas de un documento estaban completamente tachadas”, agregó el legislador. La existencia de vínculos entre estas personas y Epstein era conocida y las fotos que se habían publicado hasta ahora no parecen retratar conductas delictivas. Puede leer: Casa Blanca aceptaría análisis grafológico de la supuesta carta de Trump a Epstein, mientras el presidente dijo “no es mi firma” El fiscal federal adjunto, Todd Blanche, advirtió antes de la publicación que los documentos estarán parcialmente censurados para proteger a las víctimas, y que no se esperan nuevas acusaciones en este caso que sacude a Estados Unidos desde hace meses. “Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando”, declaró Blanche durante una entrevista con la cadena Fox. Trump, que en el pasado fue amigo de Epstein, intentó durante meses evitar la publicación de los archivos en poder del Departamento de Justicia, a pesar de haber hecho campaña en 2024 con la promesa de total transparencia sobre el tema. Puede leer: Congreso de EE. UU. publicó correos de Jeffrey Epstein en los que dice que Trump “pasó horas” con víctima de abuso sexual Finalmente, cedió a la presión del Congreso, incluida la de su Partido Republicano, y el 19 de noviembre promulgó una ley que obliga a publicar los materiales en 30 días, un plazo que finalizaba a la medianoche de este viernes. Blanche también dijo que se esperan “varios cientos de miles” de documentos más “en las próximas semanas”. La semana pasada, legisladores demócratas ya habían publicado fotos en las que se ve a Epstein en compañía de Clinton, de empresarios como Bill Gates o Richard Branson, y del cineasta Woody Allen. Trump también aparece, acompañado de mujeres con el rostro tapado. Trump frecuentaba los mismos círculos de fiestas de Palm Beach y Nueva York que Epstein, y aparecía con él en eventos durante la década de 1990. Rompió lazos años antes del arresto de Epstein en 2019 y no enfrenta ninguna acusación en el caso. Pero su base más conservadora lleva mucho tiempo obsesionada con la saga de Epstein y con teorías conspirativas que alegan que el financiero dirigía una red de trata sexual para la élite global.

Durante la campaña electoral, Trump prometió publicar todos los archivos. Sin embargo, tras volver a la Casa Blanca, desestimó estos pedidos de transparencia como un “engaño demócrata”. La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein obliga al Departamento de Justicia a publicar la totalidad de los documentos no clasificados en su poder sobre el caso. Esto incluye lo vinculado con el financista, su cómplice Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 de prisión por reclutar menores, y todas las personas implicadas en los procedimientos judiciales. “Simplemente publicar una montaña de páginas tachadas viola el espíritu de transparencia y la letra de la ley”, apuntó Schumer.

