Viaje a Angkor en Camboya, el monumento religioso más grande del mundo

Los tuk-tuk avanzan por las calles vacías de Siem Reap —ciudad del noroccidente de Camboya— rumbo a Angkor Wat, la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. La oscuridad lo cubre todo. En la entrada del famoso templo, cientos de visitantes apuran el paso con linterna en mano para lograr un puesto en primera fila; luego esperan en silencio con sus cámaras listas y la mirada fija en el mismo punto. Pocos hablan, nadie quiere perderse el momento.
La selva despierta con sus sonidos y el amanecer llega despacio. Los primeros rayos del sol rajan la negrura del horizonte, como agrietando un pocillo. El resplandor anaranjado deja ver las cinco torres de Angkor Wat que simbolizan el centro del universo y la morada de los dioses, según la mitología hindú.