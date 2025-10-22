Corte Suprema de Brasil publica condena a Bolsonaro; ¿qué dice y cuándo se apelará?

La corte suprema de Brasil publicó este miércoles la sentencia a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, y la defensa del expresidente dispone ahora de cinco días para recurrir la decisión.
El tribunal condenó a Bolsonaro el 11 de septiembre por liderar una organización criminal para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.