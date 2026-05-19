Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Es colombiano y no venezolano”: las pruebas de la DEA contra Alex Saab y el cambio de libreto del chavismo

El empresario barranquillero es señalado por Estados Unidos de ser testaferro del gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro.

  • Alex Saab fue deportado por Venezuela a Estados Unidos. Foto: tomada de video
    Alex Saab fue deportado por Venezuela a Estados Unidos. Foto: tomada de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Alex Saab pasó de ser uno de los hombres más cercanos al régimen venezolano bajo la presidencia de Nicolás Maduro a convertirse en una figura de la que las actuales autoridades buscan distanciarse, en medio de la reconfiguración política liderada por Delcy Rodríguez.

El empresario colombo-venezolano fue deportado recientemente a Estados Unidos en un vuelo operado por la DEA que aterrizó en Florida, donde compareció ante una corte federal de Miami.

Saab es señalado por la justicia estadounidense como presunto testaferro de Maduro y pieza clave en el entramado financiero del chavismo.

En el proceso judicial enfrenta cargos por lavado de dinero, conspiración y presunto ocultamiento de fondos vinculados a contratos estatales.

Según la acusación, habría participado en una red de corrupción asociada al programa de alimentos CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), diseñado para suministrar comida a sectores vulnerables en Venezuela.

El caso sostiene que Saab habría intervenido en esquemas de sobreprecio y desvío de recursos mediante empresas interpuestas, lo que le permitió canalizar y encubrir fondos provenientes de contratos públicos venezolanos.

Lea también: Imputan a Alex Saab por lavado de dinero y soborno a altos funcionarios, en una corte de Miami

Las autoridades aseguran que el empresario y sus presuntos cómplices obtuvieron contratos millonarios mediante sobornos a funcionarios venezolanos.

La investigación sostiene que Saab y otras personas habrían utilizado empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y documentación adulterada para ocultar el verdadero origen de los alimentos importados desde Colombia y México.

Según la DEA y el Departamento de Justicia, el esquema permitió desviar cientos de millones de dólares destinados a programas sociales, mientras parte del dinero era transferido a través de bancos estadounidenses para ocultar su origen.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, aseguró que las autoridades estadounidenses investigaron durante años las redes financieras vinculadas a Saab y al régimen venezolano.

Siga leyendo: Extradición de Saab agita la campaña presidencial en el país, ¿qué viene?

Tras la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, junto a su esposa Cilia Flores, Saab ha protagonizado un giro político y judicial en la forma cómo lo trata el gobierno de ese país, ahora en manos de Delcy Rodríguez.

Ayer, Diosdado Cabello, quien por mucho tiempo fue uno de los más poderosos del régimen de Maduro, aseguró que Saab no es ciudadano venezolano.

Alex Saab no es venezolano, no lo es. Es un ciudadano de origen colombiano que siempre presentaba una cédula venezolana que no era una cédula legal, no tiene ningún tipo de sustento dentro del SAIME, que es el organismo que otorga la cédula de Venezuela”, aseguró Cabello.

Entérese: Álex Saab declararía contra Nicolás Maduro tras deportación a EE. UU.; salpicaría a empresarios

Delcy Rodríguez, por su parte, defendió la deportación de Álex Saab a Estados Unidos y aseguró que es por el “interés” de Venezuela. En su pronunciamiento también indicó que Saab portaba una cédula ilegal expedida en 2004 sin ningún tipo de validez.

Así cambió el libreto el chavismo con Alex Saab

Tras permanecer detenido en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y corrupción relacionados con contratos estatales venezolanos, Alex Saab fue liberado en diciembre de 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas, recibiendo un indulto del presidente Joe Biden.

En ese momento, tras llegar Saab a Venezuela, el gobierno de Maduro puso en libertad a 10 estadounidenses detenidos en Venezuela.

El empresario, para entonces, fue recibido por Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores en un acto que evidenció su cercanía con el oficialismo. En un comunicado, en se momento se calificó el hecho como “un símbolo de la victoria de la diplomacia bolivariana”.

Lea también: Álex Saab declararía contra Nicolás Maduro tras deportación a EE. UU.; salpicaría a empresarios colombianos

Maduro lo recibió con abrazos y calificó a Saab como “un hombre valiente y patriota” que “resistió por 40 meses las condiciones más adversas y dolorosas de secuestro”, en alusión al tiempo que estuvo en prisión.

“Ha triunfado la verdad”, remarcó el entonces líder chavista, que insistió en que el empresario estuvo recluido en una “cárcel inmunda”, donde fue sometido a “tortura física, psicológica, amenazas y mentiras”.

A su vez, en ese entonces, la hoy presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo: “hemos celebrado el rescate de nuestro diplomático Alex Saab. Ha sido una alegría para todo el pueblo venezolano, porque sabemos lo que es lidiar con los imperios, sabemos lo que es lidiar con la arrogancia, sabemos lo que es lidiar, bueno, con quienes se creen superiores y mejores que Venezuela”.

Posteriormente, en 2024, fue incorporado formalmente al gabinete venezolano como Ministro de Industria y Producción Nacional, consolidando su papel dentro del aparato económico del chavismo y reforzando su influencia en la gestión de sectores estratégicos del país.

Lea aquí: ¿Quién es Álex Saab, el “hombre del dinero” del régimen de Maduro, deportado de nuevo a EE.UU.?

Sin embargo, a inicios de 2026 su situación cambió de forma drástica en medio de una profunda reconfiguración del poder político en Venezuela.

Tras la salida de Nicolás Maduro del poder en enero pasado y la instalación de un gobierno de transición encabezado por Rodríguez, comenzaron una serie de medidas contra antiguos funcionarios y aliados del círculo chavista.

En ese contexto, Saab fue destituido de su cargo ministerial pocos días después del cambio de gobierno. Meses más tarde, y en medio de versiones sobre investigaciones en su contra, el pasado 16 de mayo sorprendió su deportación hacia Estados Unidos, donde fue entregado nuevamente a las autoridades judiciales.

La administración de Rodríguez justificó la decisión alegando presuntos delitos cometidos por Saab, como ciudadano colombiano “y no venezolano”, en el marco de una política de depuración contra casos de corrupción asociados a la anterior gestión.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Tras su llegada a Miami, Saab volvió a enfrentar procesos judiciales en Estados Unidos por cargos vinculados a lavado de dinero, sobornos y manejo irregular de fondos públicos venezolanos, reabriendo así uno de los casos más controversiales de la relación entre Caracas y Washington en la última década.

No se pierda: Primeras imágenes de Álex Saab, escoltado por la DEA, deportado de Venezuela a Estados Unidos

Temas recomendados

Presidencia
Chavismo
Casa de Nariño
DEA
Gobierno Nacional
Casa Blanca
Dictadura
Departamento de Estado
Colombia
Bogotá
Venezuela
Caracas
Hugo Chávez
Nicolás Maduro
Cilia Flores
Delcy Rodríguez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos