“Es colombiano y no venezolano”: las pruebas de la DEA contra Alex Saab y el cambio de libreto del chavismo

Alex Saab pasó de ser uno de los hombres más cercanos al régimen venezolano bajo la presidencia de Nicolás Maduro a convertirse en una figura de la que las actuales autoridades buscan distanciarse, en medio de la reconfiguración política liderada por Delcy Rodríguez. El empresario colombo-venezolano fue deportado recientemente a Estados Unidos en un vuelo operado por la DEA que aterrizó en Florida, donde compareció ante una corte federal de Miami. Saab es señalado por la justicia estadounidense como presunto testaferro de Maduro y pieza clave en el entramado financiero del chavismo. En el proceso judicial enfrenta cargos por lavado de dinero, conspiración y presunto ocultamiento de fondos vinculados a contratos estatales. Según la acusación, habría participado en una red de corrupción asociada al programa de alimentos CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), diseñado para suministrar comida a sectores vulnerables en Venezuela.

El caso sostiene que Saab habría intervenido en esquemas de sobreprecio y desvío de recursos mediante empresas interpuestas, lo que le permitió canalizar y encubrir fondos provenientes de contratos públicos venezolanos. Lea también: Imputan a Alex Saab por lavado de dinero y soborno a altos funcionarios, en una corte de Miami Las autoridades aseguran que el empresario y sus presuntos cómplices obtuvieron contratos millonarios mediante sobornos a funcionarios venezolanos. La investigación sostiene que Saab y otras personas habrían utilizado empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y documentación adulterada para ocultar el verdadero origen de los alimentos importados desde Colombia y México. Según la DEA y el Departamento de Justicia, el esquema permitió desviar cientos de millones de dólares destinados a programas sociales, mientras parte del dinero era transferido a través de bancos estadounidenses para ocultar su origen. El administrador de la DEA, Terrance Cole, aseguró que las autoridades estadounidenses investigaron durante años las redes financieras vinculadas a Saab y al régimen venezolano. Siga leyendo: Extradición de Saab agita la campaña presidencial en el país, ¿qué viene? Tras la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, junto a su esposa Cilia Flores, Saab ha protagonizado un giro político y judicial en la forma cómo lo trata el gobierno de ese país, ahora en manos de Delcy Rodríguez. Ayer, Diosdado Cabello, quien por mucho tiempo fue uno de los más poderosos del régimen de Maduro, aseguró que Saab no es ciudadano venezolano. “Alex Saab no es venezolano, no lo es. Es un ciudadano de origen colombiano que siempre presentaba una cédula venezolana que no era una cédula legal, no tiene ningún tipo de sustento dentro del SAIME, que es el organismo que otorga la cédula de Venezuela”, aseguró Cabello. Entérese: Álex Saab declararía contra Nicolás Maduro tras deportación a EE. UU.; salpicaría a empresarios Delcy Rodríguez, por su parte, defendió la deportación de Álex Saab a Estados Unidos y aseguró que es por el “interés” de Venezuela. En su pronunciamiento también indicó que Saab portaba una cédula ilegal expedida en 2004 sin ningún tipo de validez.

Así cambió el libreto el chavismo con Alex Saab