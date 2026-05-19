“Es colombiano y no venezolano”: las pruebas de la DEA contra Alex Saab y el cambio de libreto del chavismo

Alex Saab pasó de ser uno de los hombres más cercanos al régimen venezolano bajo la presidencia de Nicolás Maduro a convertirse en una figura de la que las actuales autoridades buscan distanciarse, en medio de la reconfiguración política liderada por Delcy Rodríguez.
El empresario colombo-venezolano fue deportado recientemente a Estados Unidos en un vuelo operado por la DEA que aterrizó en Florida, donde compareció ante una corte federal de Miami.
Saab es señalado por la justicia estadounidense como presunto testaferro de Maduro y pieza clave en el entramado financiero del chavismo.
En el proceso judicial enfrenta cargos por lavado de dinero, conspiración y presunto ocultamiento de fondos vinculados a contratos estatales.
Según la acusación, habría participado en una red de corrupción asociada al programa de alimentos CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), diseñado para suministrar comida a sectores vulnerables en Venezuela.