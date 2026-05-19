Quién es Peter Stafford, el médico estadounidense contagiado de ébola en África

La rápida expansión del brote de ébola en África central encendió las alarmas internacionales y llevó a Estados Unidos a endurecer controles sanitarios y restricciones migratorias tras confirmarse el contagio de un ciudadano estadounidense en la República Democrática del Congo (RDC). La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este martes sobre “la amplitud y la rapidez” de la epidemia, que ya deja al menos 131 muertos y 513 casos sospechosos en territorio congoleño. El organismo declaró el domingo una emergencia sanitaria internacional para intentar contener la propagación del virus, mientras el Africa CDC también activó una alerta continental. El caso que elevó la preocupación en Estados Unidos corresponde a un médico misionero estadounidense que trabajaba en la ciudad de Bunia, en la provincia de Ituri, epicentro del brote.

El paciente, identificado por la organización misionera cristiana Serge como el doctor Peter Stafford, presentó síntomas compatibles con el virus y posteriormente dio positivo para la cepa Bundibugyo del ébola. Conozca: Qué se sabe de la nueva epidemia de ébola en RD Congo; ya van 91 muertos Su esposa, la doctora Rebekah Stafford, también médica y misionera en la región, permanece bajo observación junto con otro profesional de la salud que trabajó con ellos atendiendo pacientes cuando comenzó la emergencia sanitaria. Los cuatro hijos de la pareja también están siendo monitoreados, aunque hasta el momento ninguno presenta síntomas. Funcionarios de salud de Estados Unidos confirmaron que trabajan en el traslado de siete personas desde África central hacia Alemania, incluido el ciudadano estadounidense infectado. Berlín anunció que recibirá y tratará al paciente mientras continúan los esfuerzos internacionales para contener la enfermedad.

El caso del médico estadounidense aceleró la respuesta de Washington. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) activaron el Título 42, una ley sanitaria que permite restringir el ingreso al país durante brotes de enfermedades transmisibles. La medida, utilizada ampliamente durante la pandemia de covid-19, impone controles reforzados a viajeros provenientes de RDC, Uganda y Sudán del Sur. Conozca: ¿Vuelve el ébola? OMS declaró emergencia internacional por brote en el Congo Además, Estados Unidos suspendió temporalmente algunos servicios de visa en Uganda y anunció restricciones para extranjeros que hayan visitado recientemente zonas afectadas por el brote.