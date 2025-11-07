x

Alarma en base militar de EE. UU. por paquete sospechoso: varias personas se enfermaron

Al menos siete personas tuvieron que ser trasladadas al hospital tras la apertura de un paquete sospechoso en una base militar en Maryland.

  • La Base Conjunta Andrews donde se registró el incidente, se utiliza frecuentemente para vuelos de altos funcionarios del gobierno estadounidense, incluyendo el presidente Donald Trump. FOTO: Xinhua
    La Base Conjunta Andrews donde se registró el incidente, se utiliza frecuentemente para vuelos de altos funcionarios del gobierno estadounidense, incluyendo el presidente Donald Trump. FOTO: Xinhua
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Varias personas se enfermaron tras la entrega de un paquete sospechoso en una base militar cerca de Washington, en un caso que se está investigando, informaron medios estadounidenses.

La base aérea Andrews confirmó en un comunicado que partes de las instalaciones en Maryland fueron evacuadas después de que se abriera el paquete “sospechoso”.

La base se utiliza regularmente para vuelos presidenciales.

Como medida de precaución, dos zonas de la base fueron evacuadas, indicó el comunicado, según el canal CNN.

La Base Andrews precisó que luego de descartar en una primera fase que no había una amenaza inmediata, dejaron el caso a cargo de la Oficina de Investigaciones Especiales.

Según el sitio de noticias Axios, un portavoz militar dijo en un comunicado que “varias personas se sintieron enfermas” después de que se abriera el paquete y fueron atendidas antes de ser dadas de alta.

Un portavoz de la base aérea no respondió de inmediato a la solicitud de AFP para confirmar el incidente.

CNN, citando a dos fuentes no identificadas, dijo que el paquete contenía un polvo blanco “desconocido” y “propaganda política” que estaba siendo evaluada por los investigadores.

La base está a poca distancia de la capital estadounidense y se utiliza frecuentemente para vuelos de altos funcionarios del gobierno.

El último aterrizaje del presidente Donald Trump en esta base fue el miércoles en un vuelo de Air Force One que lo trasladó desde Florida, donde asistió a un foro empresarial.

