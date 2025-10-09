En video | Músicos populares de Perú heridos a bala en pleno concierto: extorsionistas los tenían amenazados

Cuatro músicos de una conocida banda de cumbia peruana resultaron heridos de bala cuando realizaban un concierto en Lima, en un ataque de sicarios en el que también fue impactado un vendedor, informó la policía.
La agresión contra la orquesta Agua Marina, con 49 años de trayectoria, añade más tensión a un país sacudido por una ola de extorsiones del crimen organizado jamás vista.
Le puede interesar:
“El objetivo era atentar contra las personas que estaban en el escenario”, declaró este jueves a la prensa el jefe de la región policial de la capital, general Felipe Monroy.
La crisis de inseguridad ha desencadenado continuas protestas contra el gobierno de la impopular Dina Boluarte. La más reciente por parte los transportistas semiparalizó Lima el pasado lunes.