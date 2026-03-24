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¿Por qué hay agentes del ICE en los principales aeropuertos de EE. UU.?

Por orden de Trump, agentes del ICE fueron desplegados en los principales aeropuertos de EE. UU. para enfrentar las largas filas y retrasos causados por la ausencia de personal de la TSA durante el cierre parcial del gobierno.

  • ¿Por qué hay agentes del ICE en los principales aeropuertos de EE. UU.? Foto: AFP / Getty
    ¿Por qué hay agentes del ICE en los principales aeropuertos de EE. UU.? Foto: AFP / Getty
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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Los principales aeropuertos de Estados Unidos enfrentan largas filas, retrasos y confusión ante la ausencia de personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), cuya nómina se ha visto afectada por el cierre parcial del gobierno federal. Según reporta AFP, los empleados de la TSA no han recibido su salario desde mediados de febrero, lo que ha provocado un aumento de ausencias y renuncias.

Según medios internacionales, unos 61.000 empleados de la TSA llevan semanas sin recibir su salario durante el cierre parcial del gobierno, que comenzó el 14 de febrero. Tras recibir solo un pago parcial a finales de ese mes, el primer sueldo completo llegó a mediados de marzo. La falta de ingresos ha llevado a que más de 450 agentes renuncien y a que muchos otros se ausenten, provocando retrasos significativos en los controles de seguridad de varios aeropuertos del país.

Para intentar aliviar esta crisis, el Gobierno de Donald Trump desplegó agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos, incluidos los de Atlanta, Nueva York, Houston y Chicago, a diferencia del personal de la TSA, estos agentes reciben su salario regularmente.

Entérese: Trump desplegará agentes de ICE para enfrentar caos en aeropuertos de EE. UU

Pero los agentes de ICE no están capacitados para realizar controles de seguridad críticos, como los que usualmente ejecuta la TSA. Según CNN, Tom Homan, asesor de Trump en temas de inmigración, explicó. “Nuestra función es simplemente ayudar a la TSA a realizar su trabajo en áreas que no requieren su experiencia especializada, como el control con la máquina de rayos X. ¿No están capacitados para eso? No lo haremos”.

En la práctica, esto significa que los agentes pueden supervisar salidas, controlar multitudes y orientar a los viajeros, liberando así a los empleados de TSA para que atiendan los puestos más complejos. John Pistole, exadministrador de la TSA y exsubdirector del FBI, indicó que la presencia de ICE también puede servir como elemento disuasorio frente a posibles delitos o amenazas de seguridad, especialmente en aeropuertos saturados por la afluencia de pasajeros.

¿Cómo viven los pasajeros los retrasos y la llegada de agentes del ICE?

Los pasajeros han vivido las consecuencias directas de esta situación. En Atlanta, Angeline Peart, enfermera de 27 años, llegó con tres horas de anticipación a su vuelo pero finalmente lo perdió por los retrasos, relató AFP. “Voy a faltar al trabajo por eso”.

En Nueva Orleans, James Wold señaló que aunque los agentes de ICE no realizaban controles directos, su presencia hizo que el proceso ‘pareciera fluir un poco mejor’, según reportó CNN.

Sin embargo, no todos los pasajeros perciben alivio. En San Francisco, un video mostró a agentes de ICE arrestando a una mujer frente a su hija, un incidente que ocurrió poco antes de que los agentes fueran oficialmente desplegados para ayudar con las filas.

Lea también: Periodista colombiana fue detenida por el ICE en EE. UU.: su familia denuncia irregularidades

El despliegue de ICE en los aeropuertos ha generado debate político. Legisladores demócratas, como Cory Booker, expresaron su preocupación porque los agentes podrían crear nerviosismo entre los viajeros. Mientras tanto, la senadora republicana Lisa Murkowski advirtió que esta medida no corresponde a la misión natural de ICE y podría generar ‘tensiones adicionales’.

A pesar de ello, Homan aseguró que los agentes seguirán cumpliendo sus funciones habituales de control migratorio. “Realizamos controles de inmigración en los aeropuertos constantemente. ¿Eso va a cambiar? No va a cambiar”. Trump, por su parte, señaló que los arrestos de inmigrantes indocumentados no son la prioridad mientras los agentes ayudan a la TSA. “Están allí para ayudar”, afirmó.

El despliegue de ICE busca aliviar la presión de la TSA mientras continúa el cierre parcial del gobierno, y podría expandirse a más aeropuertos en los próximos días. Incluso, Trump dijo estar dispuesto a enviar a la Guardia Nacional si fuera necesario para mantener la fluidez de los vuelos.

* Con información de AFP

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