El cantante D4vd habría asesinado a la niña Celeste Rivas para ocultar la relación y pruebas de abortos, reveló la Fiscalía

Nuevos detalles sobre la investigación contra el cantante D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, salieron a la luz durante una audiencia celebrada en Los Ángeles. La Fiscalía presentó una serie de mensajes de texto intercambiados entre el artista y Celeste Rivas Hernández que, según los investigadores, evidencian que la adolescente quedó embarazada y posteriormente se sometió a un aborto meses antes de su muerte.

La audiencia preliminar contra el cantante D4vd dejó al descubierto conversaciones privadas entre el artista y Rivas Hernández, una adolescente de 14 años cuyo asesinato le atribuye la Fiscalía de Los Ángeles. Los mensajes, junto con fotografías, registros de iCloud y pruebas de ADN, forman parte de la evidencia con la que la acusación busca que el músico enfrente un juicio por homicidio y abuso sexual de una menor.