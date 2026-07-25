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Apareció la dueña del carro que intentó subir un puente peatonal en Bogotá: lo había vendido, pero no hizo el traspaso

Las autoridades ya lograron identificar al conductor del vehículo, quien registra varias infracciones de tránsito y acumula 43 comparendos.

  • Identificaron a la dueña del carro Chevrolet Spark azul que intentó subirse a un puente peatonal en Bogotá. FOTO: Tomada de X @pasaenbogota
    Identificaron a la dueña del carro Chevrolet Spark azul que intentó subirse a un puente peatonal en Bogotá. FOTO: Tomada de X @pasaenbogota
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer por qué razón o motivo un conductor intentó subir un Chevrolet Spark azul, de placas ZIX013, a un puente peatonal en Bogotá.

El caso se presentó el 20 de julio (Día de la Independencia), cuando las cámaras de vigilancia captaron el momento en que el vehículo era conducido sobre un puente peatonal ubicado en la carrera 68 con avenida El Dorado.

Lea también: La costosa multa que le impondrán a conductor que intentó meter su carro por un puente peatonal en Bogotá

El hecho generó total rechazo debido a que esta maniobra puso en peligro la vida de los transeúntes y de otras personas que transitaban por el lugar. Además, se logró establecer que el conductor no era precisamente el propietario del vehículo, sino una mujer que las autoridades de la Alcaldía de Bogotá lograron ubicar.

El alcalde Carlos Fernando Galán tuvo una llamada con la dueña del Spark y le comentó lo sucedido. Y es que la mujer habría vendido el vehículo, pero no había realizado todavía el respectivo traspaso, por lo que continuaba figurando como propietaria y - en consecuencia- tendría una responsabilidad indirecta por el incidente.

Si bien la propietaria dice que el vehículo fue vendido, al no haber hecho el traspaso aún, el dueño también es responsable. En cualquier caso, quien lo compró y, al parecer, iba conduciéndolo el día de ayer está identificado y también será sancionado”, se lee en una publicación del alcalde.

Se conoció además que el conductor adeuda $32.955.116 en multas de tránsito, según el SIMIT, precisamente por las infracciones cometidas con este vehículo y con otro de placas CQW861.

Entérese: Video | Maniobra insólita en Bogotá: intentaron subir un carro por un puente peatonal

El conductor rebelde registra 43 comparendos por desacatar señales de tránsito o bloquear calzadas e intersecciones. Estas sanciones vienen desde 2023 y han sido impuestas por infracciones cometidas en diferentes vías del país, en ciudades y municipios como Bogotá, Ibagué, Villavicencio, Chocontá, Chía y La Dorada.

Desde la Alcaldía de Bogotá hicieron un llamado a la ciudadanía para que tenga presente que, al vender un vehículo, es indispensable realizar el traspaso correspondiente desde el primer momento, con el fin de evitar responder por “las salvajadas de otros”.

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Preguntas y respuestas

¿Quién era el dueño del Chevrolet Spark que subió un puente peatonal en Bogotá?
La propietaria registrada del Chevrolet Spark de placas ZIX013 era una mujer que, según informó la Alcaldía de Bogotá, ya había vendido el vehículo, pero no había realizado el trámite de traspaso. Por esa razón, continuaba apareciendo como dueña ante los registros oficiales y podría tener responsabilidad mientras se aclara la situación.
¿Qué pasa si vendo un carro y no hago el traspaso en Colombia?
Si una persona vende un vehículo y no formaliza el traspaso, puede seguir figurando como propietaria y enfrentar consecuencias administrativas relacionadas con el automotor. En este caso, la Alcaldía de Bogotá recordó que no hacer el trámite puede generar problemas si el nuevo dueño comete infracciones o causa incidentes con el vehículo.
¿Quién conducía el Chevrolet Spark que intentó subir el puente peatonal en Bogotá?
El conductor del Chevrolet Spark no era la propietaria registrada del vehículo. Las autoridades lograron identificar a un hombre que, al parecer, manejaba el carro durante el incidente ocurrido el 20 de julio en la carrera 68 con avenida El Dorado.
¿Cuánto debe en multas el conductor del Chevrolet Spark de placas ZIX013?
El conductor identificado adeuda $32.955.116 en multas de tránsito, según información del SIMIT. Las sanciones corresponden a infracciones cometidas con el Chevrolet Spark de placas ZIX013 y otro vehículo de placas CQW861.

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