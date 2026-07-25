Apareció la dueña del carro que intentó subir un puente peatonal en Bogotá: lo había vendido, pero no hizo el traspaso

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer por qué razón o motivo un conductor intentó subir un Chevrolet Spark azul, de placas ZIX013, a un puente peatonal en Bogotá.

El caso se presentó el 20 de julio (Día de la Independencia), cuando las cámaras de vigilancia captaron el momento en que el vehículo era conducido sobre un puente peatonal ubicado en la carrera 68 con avenida El Dorado.

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El hecho generó total rechazo debido a que esta maniobra puso en peligro la vida de los transeúntes y de otras personas que transitaban por el lugar. Además, se logró establecer que el conductor no era precisamente el propietario del vehículo, sino una mujer que las autoridades de la Alcaldía de Bogotá lograron ubicar.