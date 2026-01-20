x

Dos nuevos accidentes ferroviarios en España: un muerto y más de 15 heridos en Cataluña

A pocos días de la tragedia ferroviaria que conmocionó a España el domingo, dos nuevos accidentes de trenes se registraron este martes en Cataluña, en medio de un temporal de nieve y fuertes vientos, dejando un maquinista muerto, al menos 20 heridos y múltiples afectaciones al servicio de Rodalies. Lea los detalles.

  • Equipos de emergencia trabajan en la zona del descarrilamiento de un tren de Rodalies en Cataluña, donde dos incidentes ferroviarios registrados en medio de un temporal obligaron a suspender la circulación y dejaron un fallecido y varios heridos. FOTO: redes sociales.
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

En medio de un temporal de nieve y fuertes vientos, y a pocas horas del accidente ferroviario del domingo que dejó más de 40 muertos y decenas de heridos en Andalucía, Cataluña registró este martes dos nuevos incidentes en su red ferroviaria.

El primero ocurrió entre los municipios de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, provincia de Barcelona, donde un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló luego de que un muro de contención cayera sobre las vías. Según el balance más reciente de las autoridades, el accidente dejó al menos 20 personas heridas y una víctima fatal, el maquinista de la formación.

Le puede interesar: Las impactantes imágenes que dejó el trágico choque de trenes en España

El segundo incidente se registró en la provincia de Girona y obligó a paralizar la circulación de Rodalies entre las estaciones de Maçanet-Massanes y Tordera. En este caso, la presencia de piedras sobre la vía provocó el descarrilamiento de un tren que cubría la línea R1.

Desde la cuenta oficial de Protección Civil de Cataluña se informó que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) se desplazó hasta la zona del siniestro para atender a los afectados. En total, fueron activadas 20 ambulancias, mientras que 38 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, con 65 efectivos, trabajaron en el lugar para asegurar el terreno y asistir en las labores de emergencia.

El hecho ocurrió entre Blanes y Maçanet, cuando la formación impactó contra una roca y perdió uno de sus ejes. En el convoy viajaban diez pasajeros y, según informaron las autoridades, no se registraron personas heridas.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es el estado de los heridos en el accidente de tren de Barcelona?
Las autoridades reportan al menos 20 personas heridas, la mayoría con lesiones leves, atendidas por 20 ambulancias del SEM. Lamentablemente, se confirmó el fallecimiento del maquinista de la formación R4.
¿Qué líneas de tren están suspendidas en Cataluña hoy?
La circulación presenta afectaciones críticas en las líneas R4 (tramo Gelida-Sant Sadurní) y R1 (tramo Maçanet-Massanes y Tordera) debido a la presencia de rocas y caída de muros en las vías.
¿Por qué se produjeron los accidentes ferroviarios en España?
Ambos siniestros están vinculados a un fuerte temporal de nieve y vientos. Estos fenómenos causaron el colapso de un muro de contención en Barcelona y el desprendimiento de rocas sobre la vía en Girona.

