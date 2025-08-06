Abogada disidente del chavismo pidió un salvoconducto tras siete meses de asilo en la embajada de Colombia en Caracas

La abogada María Alejandra Díaz, reconocida disidente del chavismo, continúa refugiada en la embajada de Colombia en Caracas, donde permanece desde enero tras denunciar persecución política por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
A través de un mensaje publicado este martes en su cuenta de X, Díaz exigió al gobierno venezolano la entrega inmediata de un salvoconducto que le permita salir del país de forma segura.
“En fecha 9 de enero de 2025 denuncié la persecución bajo la cual me encontraba y la situación irregular de asedio y detención temporal que sufrieron mis familiares”, expresó Díaz en su declaración pública, asegurando que, ante el riesgo inminente de ser arrestada, decidió buscar refugio el 11 de enero en la residencia del embajador de Colombia en Venezuela.