Abogada disidente del chavismo pidió un salvoconducto tras siete meses de asilo en la embajada de Colombia en Caracas

La abogada María Alejandra Díaz, reconocida disidente del chavismo, continúa refugiada en la embajada de Colombia en Caracas, donde permanece desde enero tras denunciar persecución política por parte del gobierno de Nicolás Maduro. A través de un mensaje publicado este martes en su cuenta de X, Díaz exigió al gobierno venezolano la entrega inmediata de un salvoconducto que le permita salir del país de forma segura. “En fecha 9 de enero de 2025 denuncié la persecución bajo la cual me encontraba y la situación irregular de asedio y detención temporal que sufrieron mis familiares”, expresó Díaz en su declaración pública, asegurando que, ante el riesgo inminente de ser arrestada, decidió buscar refugio el 11 de enero en la residencia del embajador de Colombia en Venezuela.

Su solicitud de asilo fue recibida formalmente por funcionarios diplomáticos colombianos. Además, indicó que la Cancillería venezolana fue informada de esta decisión por medio de canales diplomáticos al día siguiente. Durante estos siete meses de asilo, la abogada afirmó haber cumplido estrictamente con el compromiso de guardar silencio sobre su situación, en atención a las condiciones de protección impuestas por el gobierno colombiano y las limitaciones inherentes al asilo diplomático. “No se me permite opinar sobre política interna por mi condición de asilada”, aclaró. Sin embargo, María Alejandra Díaz decidió romper este silencio tras la publicación, el pasado 25 de julio, de un informe de la Relatora Especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, en el que se documenta un patrón sistemático de persecución en su contra.