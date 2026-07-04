250 años de Estados Unidos: una celebración marcada por el calor extremo, la polarización política y el Mundial de fútbol

El aniversario, que conmemora la Declaración de Independencia de la Corona británica el 4 de julio de 1776, coincide con una ola de calor extremo que tiene a 160 millones de estadounidenses bajo alertas meteorológicas.

En Washington, con 39 °C y una sensación térmica que supera los 40 °C por la humedad, el usual desfile del 4 de julio fue cancelado.

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El bochorno no detiene a Trump, de 80 años, quien ha hecho todo lo posible por convertir este hito histórico en una celebración centrada en su figura, con sobrevuelos aéreos y bandas militares encargadas de interpretar música patriótica, clásicos estadounidenses e incluso canciones de su propia “playlist”.

“A pesar de que el calor no es tan intenso como se esperaba, la multitud en Washington es increíble”, aseguró en su red Truth Social. En la capital, muchos lucían ropa con los colores o las estrellas de la bandera estadounidense.

Loselie Weber, que llegó a Estados Unidos a los siete años, viajó especialmente desde Texas para el evento. “Estoy muy agradecida de haber tenido el privilegio de vivir aquí y por las libertades que me ha dado”, dijo.

Por otra parte, Melissa Pate, una psicoterapeuta de Atlanta, lamentó el “clima político imperante”. “El Estados Unidos que yo celebro no es la del odio y la polarización”, apuntó Rajesh Mirchandani, de origen indio, que adquirió la nacionalidad en febrero.

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Patrick Thompson, un profesor de Alexandria, cerca de la capital, declaró a la AFP que celebraría en familia con la tradicional barbacoa, pero que no quería llevar a sus dos hijos adolescentes a los actos oficiales en Washington. “Es fantástico vivir este 250 aniversario”, declaró a la AFP, pero “¿por qué tiene que llevar la impronta de Trump?”

En un discurso ultrapatriótico, Trump exaltó este viernes el “milagro” estadounidense. Al pie del Monte Rushmore en Dakota del Sur, elogió a cuatro de sus predecesores, cuyos rostros de granito tenía a sus espaldas: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt.

Trump afirmó que la identidad estadounidense sufre un “ataque renovado” de “radicales y extremistas” internos, y advirtió sobre un “resurgimiento de la amenaza comunista”.