Video | “Qué golazo me metieron, el segundo, déjame de joder”: la reacción del Dibu Martínez tras “sufrir” el partido vs. Cabo Verde

La victoria de Argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa Mundial de Norteamérica 2026 dejó tres puntos en el bolsillo para los de Scaloni, pero también un sabor amargo en el rostro de Emiliano Dibu Martínez, quien dijo que había que “sufrir” en ese partido.
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El arquero de la selección albiceleste no ocultó su descontento tras el encuentro, enfocando su malestar por las dos anotaciones recibidas durante el compromiso. Su reacción inmediata reflejó la exigencia del futbolista, que no se conformó solo con el resultado final, tras haber recibido el que para muchos ha sido el mejor gol del Mundial hasta ahora.