x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

100 días sin Maduro: Delcy busca reformar la justicia mientras María Corina tiene previsto volver a Venezuela

Tras cumplirse 100 días luego de la captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada busca consolidar su poder mientras que la Nobel de Paz sigue promoviendo una transición.

  • Tras cumplirse 100 días sin Nicolás Maduro en el poder, María Corina Machado insiste en elecciones lo más pronto posible mientras Delcy Rodríguez ha anunciado varias reformas en Venezuela. Fotos: Getty Images
    Tras cumplirse 100 días sin Nicolás Maduro en el poder, María Corina Machado insiste en elecciones lo más pronto posible mientras Delcy Rodríguez ha anunciado varias reformas en Venezuela. Fotos: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Venezuela cumple 100 días sin la presencia de Nicolás Maduro en el poder, luego de que el dictador fuera capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses. Su ausencia ha generado un pulso entre Delcy Rodríguez, presidenta encargada, y la opositora María Corina Machado.

Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, enfrentan un juicio en Estados Unidos por cargos relacionados con narcoterrorismo, uso de las instituciones del Estado para introducir drogas a territorio estadounidense y conspiración para transportar armas. En reemplazo del dictador, el gobierno de Donald Trump ha permitido que en el poder se mantenga Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta en el régimen impuesto por el chavismo.

Lea también: Delcy Rodríguez alista posible candidatura presidencial en Venezuela, según documentos en EE. UU.

Su período como presidenta encargada ya cumple 100 días y se ha destacado por los elogios desde la Casa Blanca, pues en varias ocasiones Trump ha manifestado estar contento con su administración.

Esto ha impulsado a Rodríguez a describir su administración como una nueva etapa y a mencionar varias reformas en el país, siendo una de ellas la alianza con dos empresas estadounidenses para abordar la crisis energética que enfrentan estados como Zulia.

Tras varias negativas por años de la dictadura, Venezuela tendría acuerdos para inversión extranjera de Siemens y General Electric y se dio luego de que meses atrás en el país sudamericano recibieran al secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright.

Sin embargo, uno de los anuncios que más ha generado inquietud ha sido el de una reforma al Tribunal Supremo de Justicia, pues la presidenta encargada hará una “Gran consulta nacional” para, según sus alocuciones, construir un sistema de justicia “verdaderamente humano” que no “criminalice la pobreza” y ofrezca alternativas a la privación de libertad.

Este anuncio ha estado en la mira de sectores de la oposición que dicen que la reforma busca desplazar a las figuras que eran leales a Nicolás Maduro para colocar a personas de confianza de los hermanos Rodríguez, siendo esta una movida para asegurar la lealtad del poder judicial.

La renovación de este tribunal se da en medio de la incertidumbre donde al parecer, 12 de los 20 magistrados de esa corte estarían cerca del retiro, por lo que serían sustituidos por la Asamblea Nacional, la cual es presidida por el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez.

En medio de esta incertidumbre, una de las mayores opositoras al régimen, María Corina Machado, se ha pronunciado desde el exterior sobre el mandato de Delcy, a quien ha acusado de solo “seguir instrucciones” de Donald Trump.

Desde España, Machado ha exigido la liberación total de los presos políticos (incluyendo 187 militares), el cierre de centros de tortura como El Helicoide y el regreso de los exiliados.

La Nobel de Paz ha resaltado que se deben celebrar elecciones presidenciales lo antes posible para evitar la “anarquía” y el desespero de la población. Ante eso, ha subrayado la necesidad de la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente.

Aunque Machado aprovechó su paso por España para recriminar al gobierno de Pedro Sánchez y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por no ser lo suficientemente firmes contra el régimen venezolano, también afirmó en una entrevista con la agencia Reuters su intención de volver a Venezuela antes de que termine el 2026.

María Corina también ha recalcado su disposición a sentarse con Delcy Rodríguez para lograr una transición pacífica, aunque afirma que la presidenta encargada se ha negado hasta ahora.

Siga leyendo: El fuerte reclamo de María Corina Machado a Gustavo Petro: “No promueva la violencia en Venezuela”

Temas recomendados

Internacional
Política internacional
Crisis en Venezuela
Gobierno de Venezuela
Venezuela
Nicolás Maduro
María Corina Machado
Cilia Flores
Delcy Rodríguez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos