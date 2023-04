Zorobabelia Córdoba le pide a MinDeportes “no desechar a las glorias de Colombia”

“Los reconocimientos se hacen en vida”, es el llamado de atención de Zorobabelia Córdoba al Gobierno colombiano al manifestar que muchas glorias del deporte están abandonadas. “¿Para qué una estatua de yeso o bronce cuando la persona se muere si en realidad no disfrutará ante tal homenaje?”, se preguntó.

“No estoy de acuerdo cuando expresan que los puestos que estaban en el Ministerio del Deporte eran burocráticos, que no teníamos conocimiento, que eran puestos corruptos. Duele porque había muchos profesionales que estaban cumpliendo una labor honesta”.

“Todo queda en buenas intenciones porque no está pasando nada con nosotros. No estamos haciendo nada (sin trabajo). Nuestros contratos se terminaron el 31 de diciembre y decidieron no renovarnos”.

No son escuchados

Recuerda que muchas veces, con recursos propios, ella y sus compañeros se desplazaron a las diferentes regiones para cumplir con sus funciones. “Incluso nos tocó ir varias veces a Bogotá costeándonos la alimentación, hospedaje, transporte, tiquetes, únicamente para que nos atendieran 15 o 20 minutos, cosa que me hacía sentir indignada por el trato que recibía del Ministerio”.

No obstante, aseguró que tocan puertas en los Ministerios de Cultura, Educación, Interior, Defensa y Salud, pues sienten que con sus vivencias, conocimientos y estudios pueden hallar trabajo y ser valiosos para la sociedad.

Este tenía como fin que quienes terminen sus carreras profesionales queden reconocidos e institucionalizados en un programa de dicha entidad para no salir de ella en futuras administraciones y, a la vez, para contribuir al desarrollo de lo que ejercieron por años. Al final no fueron escuchados.

En el limbo

El presente es más grave para ellos porque el Gobierno les da estímulos económicos a quienes logran ser medallistas mundiales y olímpicos cuando cumplan su edad de jubilación y no ganen más de dos salarios mínimos.

Antes de esto, la gran mayoría de ellos ya han terminado su etapa competitiva. “Este país es como que sufriera de amnesia. Después del furor de los triunfos que brindamos y de las puertas que abrimos, parece que ya no existimos. No han podido darle un norte a la Ley del Deporte que cobije a los atletas antes, durante y después. Seguimos en pie de lucha, queremos aportarle a la sociedad y que no nos desechen”, finalizó Córdoba.

Entre tanto, desde la dirección de Posicionamiento Liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte expresaron lo siguiente en referencia al tema: “Zorobabelia es una exatleta que le dio muchos éxitos a nuestro país. Estuvo vinculada medio contrato con el Ministerio del Deporte hasta diciembre de 2022 en el programa Talentos, sin embargo, el proyecto está reestructurándose para la vigencia 2023”.

Serrano también se despachó contra el actual Gobierno

Luego de tres meses sin que el Ministerio del Deporte firme convenios con las Federaciones Nacionales, el nadador santandereano Carlos Daniel Serrano se despachó contra la entidad que rige el deporte en el país. “A nosotros nos tocan tareas muy jartas a veces... Uno entiende que el inicio del año ha sido duro, Pero como vamos, Colombia volverá a las épocas en las que no figurábamos a nivel internacional. El Ministerio no firma convenios y los deportistas no tenemos eventos”, señaló Serrano, reconocido como el mejor nadador paralímpico del mundo. Días atrás, las medallistas olímpicas Mariana Pajón y Lorena Arenas anunciaron que estaban sacando dinero de su propio bolsillo para poder asistir a los diferentes campeonatos.