Wikipedia le planta cara a la IA: “no podemos confiar lo suficiente”, dice su cofundador

La enciclopedia en línea Wikipedia se opondrá al uso de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de edición de los artículos de su plataforma, explicó a la AFP su cofundador, Jimmy Wales, quien no confía “lo suficiente” en esta tecnología.

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“No dejaremos que la IA edite directamente (nuestros artículos) porque, en realidad, no podemos confiar lo suficiente en ella”, afirmó al margen de un evento organizado por Octopus Energy en Londres.

Aunque “es difícil saber cómo será la IA dentro de 25 años”, el problema de las alucinaciones o errores a corto plazo “sigue siendo extremadamente grave” para Wikipedia, que aspira a reunir en una misma plataforma el conocimiento del planeta gracias a las contribuciones libres de millones de voluntarios.

La plataforma no descarta, sin embargo, recurrir a agentes de IA para realizar un seguimiento de determinados temas especializados, como por ejemplo “el fallecimiento de un profesor de biología de 97 años que había desaparecido de los medios de comunicación” y que podría pasar desapercibido para los editores.

Wikipedia se esfuerza por limitar el papel de la IA en su funcionamiento pero las inteligencias artificiales se nutren del contenido de la enciclopedia en línea para responder a las preguntas de los usuarios.