El Clásico de ciclismo de El Colombiano se volvió una religión para Mario Rivera

“La anécdota que más rememoro fue cuando ocho días antes del Clásico 22 me caí en una competencia. Me pusieron 54 puntos de sutura, me dañé la cara, me partí una oreja y me fracturé la nariz, pero aunque no me habían operado de esta última, me paré de la cama y con esparadrapo fui a correr. Esa vez quedé séptimo”, comentó Mario, quien triunfó en los Clásicos de 1974, 2005, 2017, 2018 y 2020. Este último se hizo de manera virtual en honor a Martín Cochise Rodríguez.

Casado hace 40 años y padre de dos hijos, Mario recuerda que en 2019 consultó al médico, le encontraron un tumor en el riñón y lo tuvieron que operar de inmediato.

“No daban nada por la vida mía, pero superé ese duro momento. El doctor me decía que lo que me había salvado era que hacía mucho deporte. Ahora, estar de manera seguida 50 años en el Clásico, un certamen que no toda empresa logra mantener en el tiempo, es motivo de felicidad y orgullo, por eso mandé a hacer mi camisa”, agregó don Mario, todo un ejemplo de tenacidad e inspiración sobre la bicicleta. Este domingo, en medio del recorrido de la carrera por los municipios del Oriente antioqueño, este hombre que parece un roble será uno de los más aplaudidos.