Juergen, el volante colombiano que es figura en Racing de España

En uno de los torneos más populares de la capital del Valle del Cauca, llamado Las Américas, el joven Juergen se robó la atención de varios cazatalentos que se encontraban allí. Estos lo acogieron para ayudarle a cumplir el sueño de ser futbolista profesional y brindarle una mejor calidad de vida a su familia.

Además de su forma de jugar, los scouts admiraron su manera atrevida de luchar por cada pelota y driblar adversarios que, entre otras cosas, solo eran superiores en edad, porque en técnica y talento eran burlados con facilidad por este joven prospecto.

Entre ese grupo de ojeadores de talentos estaba Luis Felipe Posso, quien junto a su equipo de trabajo lo fue formando para llevarlo a Europa cuando fuera mayor de edad.

Para Juergen ese fue el inicio de una carrera por cumplir sus metas en el fútbol.

Esto le permitió llegar a Leones de Itagüí en 2017 (club que en ese entonces oficiaba de local en Urabá). Allí lo recibió el entrenador antioqueño Juan Carlos Álvarez, quien al preguntarle por el centrocampista zurdo no dudó un segundo en elogiarlo.

“Es un gran ser humano y a partir de su trabajo y dedicación se ganó una posición en el equipo. Como profesional posee mucha riqueza técnica, buena visión de juego y comprende no solo la fase ofensiva del juego, sino la defensiva”, dijo el estratega de 55 años.

En el elenco paisa compartió camerino con volantes de mucha riqueza técnica como Juan David Rodríguez, (hoy en Once Caldas), Andrés Ricaurte (DIM) y Víctor Cantillo (Corinthians).

Llegada al Viejo Continente

Tras cumplir los 18 años y una buena campaña en Leones, Juergen se radicó en las divisiones menores del Granada de España y no tuvo problemas para adaptarse.

“Yo me movilizaba en la ciudad bastante fácil, al entrenador ya lo conocía y él me conocía a mí, entonces bueno, yo creo que esos periodos de adaptación me sirvieron mucho para aprender automatismos del fútbol europeo y entender que aquí se juega a otro ritmo”, dijo Juergen.

Su llegada al equipo nazarí coincidió cuando este iba a ser vendido por la familia Pozzo, dueños de varios clubes como Udinese de Italia y Watford de Inglaterra, a empresarios chinos, y por ende, a Elitim le tocó marcharse a Watford, porque esta organización decidió conservar sus derechos deportivos.

Estando en el club inglés fue cedido al Marbella de la tercera división de España en 2019: “Allí tuve épocas destacadas. Abrigado de cierta manera por la afición del club y por el entrenador que me dio la confianza. Estuve dos años ahí”.

Jugó 33 partidos y fue titular indiscutido, pero el cartagenero quería explorar en un fútbol más competitivo. Para la temporada 2020-2021, se marchó al Ponferradina, de la segunda división española. Su buena actuación con el elenco de la ciudad de Ponferrada llamó la atención del Deportivo La Coruña, que pidió al volante creativo en condición de cedido y allí estuvo hasta mediados de 2022.

Brilla en Racing

Después de un corto periplo por La Coruña, llegó a Racing de Santander, en julio de 2022, equipo con el que desde el inicio ha figurado.