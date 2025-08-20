Encuentran los restos de un hombre desaparecido tras ser arrastrado por una creciente en Antioquia

Luego de tres días de intensa búsqueda, los organismos de socorro encontraron el cuerpo de Edison González Jaramillo, un hombre reportado como desaparecido en el Norte de Antioquia desde el pasado domingo 17 de agosto. Le puede interesar: Así fue cómo ocurrió el accidente de la avioneta en el barrio Estadio, Medellín De acuerdo con los primeros informes, los restos de González fueron encontrados cerca a la Cascada de Santa Bárbara, por un grupo de voluntarios que se sumó a las labores de búsqueda.

Durante la mañana de este miércoles, las autoridades se encontraban realizando los trabajos para rescatar su cuerpo. Lea también: Hombre que iba a trabajar con dragas murió al ser arrastrado por el río Samaná en San Luis, Antioquia La búsqueda de González comenzó desde el pasado fin de semana, luego de que en medio de las fuertes precipitaciones que se registraron en el Norte antioqueño fuera víctima de una creciente súbita de la quebrada El Rosario, en el municipio de Yarumal.