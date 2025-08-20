x

Encuentran los restos de un hombre desaparecido tras ser arrastrado por una creciente en Antioquia

Desde el pasado domingo 17 de agosto, las autoridades buscaban a Edison González, quien fue arrastrado por una creciente súbita.

  • Edison González Jaramillo fue reportado como desaparecido desde el pasado domingo 17 de agosto. FOTOS: Cortesía
    Edison González Jaramillo fue reportado como desaparecido desde el pasado domingo 17 de agosto. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Luego de tres días de intensa búsqueda, los organismos de socorro encontraron el cuerpo de Edison González Jaramillo, un hombre reportado como desaparecido en el Norte de Antioquia desde el pasado domingo 17 de agosto.

Le puede interesar: Así fue cómo ocurrió el accidente de la avioneta en el barrio Estadio, Medellín

De acuerdo con los primeros informes, los restos de González fueron encontrados cerca a la Cascada de Santa Bárbara, por un grupo de voluntarios que se sumó a las labores de búsqueda.

Durante la mañana de este miércoles, las autoridades se encontraban realizando los trabajos para rescatar su cuerpo.

Lea también: Hombre que iba a trabajar con dragas murió al ser arrastrado por el río Samaná en San Luis, Antioquia

La búsqueda de González comenzó desde el pasado fin de semana, luego de que en medio de las fuertes precipitaciones que se registraron en el Norte antioqueño fuera víctima de una creciente súbita de la quebrada El Rosario, en el municipio de Yarumal.

Según testimonios de familiares, el accidente ocurrió hacia las 11:30 de la noche de aquel domingo, en el sector Ventanas, ubicado en inmediaciones de la vía entre Yarumal y Valdivia.

Desde entonces, los bomberos de Yarumal, el Ejército, funcionarios de gestión del riesgo y múltiples vecinos se unieron en un operativo para dar con su paradero.

A raíz de las fuertes lluvias, los organismos de socorro temían que el cuerpo fuese arrastrado hasta el río Nechí, en donde la amplitud del perímetro de búsqueda dificultara más las labores.

No obstante, fue este miércoles que en medio de esas labores un grupo de mineros avistó los restos mortales del hombre, que se espera sean entregados a su familia durante las próximas horas.

