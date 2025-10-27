Lácteos Don Horacio, tradición en las montañas de Briceño

En una casa amplia y luminosa, Diego Alejandro Zabala organiza con cuidado varios de sus productos: quesos madurados, yogures griegos, postres y kéfir. En la entrada, una nevera guarda parte de la producción de Lácteos Don Horacio.



Diego habla con elocuencia. Su formación como químico farmacéutico se percibe en la manera rigurosa con que explica cada proceso, pero también en la visión con la que ha transformado la tradición ganadera de su familia en una empresa que apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Desde la vereda El Anime, en Briceño, lidera junto a sus padres y su hermana un proyecto que convierte la leche en productos diferenciados.



La historia de Lácteos Don Horacio comenzó en 2023. Tras superar un problema de salud de su padre, el trabajo en el campo volvió a reunirlos. Entonces surgió la idea de aprovechar la leche que producían y formalizar un negocio alrededor de los quesos que elaboraban artesanalmente.



Con esa motivación, Diego viajó a Cundinamarca a aprender sobre derivados lácteos. Allí, se formó en la elaboración de quesos madurados, yogures griegos y otros productos. “Cuando uno entiende todo lo que se puede hacer con la leche, se le amplía el panorama”, dice. A su regreso, empezó a experimentar con la materia prima disponible. Con los primeros lotes de yogur y queso envuelto en hoja, probaron suerte entre familiares y amigos.