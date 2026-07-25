Pastora Mira: décadas de convertir el dolor de San Carlos en memoria y perdón

Pastora nació el 13 de julio de 1956 en una vereda de San Carlos. Tenía seis años cuando mataron a su padre por razones políticas, en plena violencia bipartidista. La guerra no la soltó nunca más. A los diecinueve, siendo madre de una niña de dos meses, perdió a su primer esposo, también asesinado. Con su segundo compañero tuvo cuatro hijos más; a dos de ellos se los quitaron los paramilitares años después. En 2001 desapareció su hija Sandra Paola, y Pastora tardó siete años en encontrar su cuerpo, con la ayuda de la Fiscalía. En 2005, el Bloque Héroes de Granada asesinó a su hijo menor, Jorge Aníbal.

En 2013 conocí a Pastora Mira García, estaba sentada en una de las cafeterías que hay en el parque principal de San Carlos. Tomaba café y fumaba con tranquilidad contemplativa. Sabía que ella misma había encontrado a su hija desaparecida por los paramilitares, sabía que había impulsado el retorno de miles de campesinos a su pueblo, sabía que tenía un carácter férreo. Me encontré entonces a una mujer generosa, sensible, sin miedos. Esa vez escuché su historia por primera vez, durante cinco años nos vimos incontables veces.

Nunca se fue totalmente de su pueblo. Trabajó como auxiliar de la Registraduría en la inspección de policía rural, montó una juguetería que tuvo que cerrar cuando los bloques paramilitares empezaron a cobrarle vacuna, y en 1998 se desplazó a Medellín huyendo de la primera de las veintitrés masacres que los paramilitares perpetraron en San Carlos. Volvió dos años después, cuando murió su madre y quedaron sin quien les cuidara dos de sus hijas. El municipio que encontró estaba casi vacío: de veinticinco mil habitantes había quedado una quinta parte. Pastora organizó a las mujeres que se habían quedado para sembrar en las tierras abandonadas, y acompañó a los bomberos, los únicos que se atrevían a salir a las veredas a recoger los cuerpos que dejaban los grupos armados.

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De ahí en adelante construyó una carrera de servicio público sostenida en la tragedia propia. Fue concejala de San Carlos entre 2004 y 2012, primero posesionada tras el desplazamiento de la candidata que la antecedía en la lista, luego elegida dos veces por el Partido Liberal. Desde el Concejo impulsó la primera política pública de víctimas del país y ayudó a jalonar presupuesto de la Unidad de Víctimas para la restitución de tierras. Coordina desde hace años el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación, un espacio donde desmovilizados y víctimas se encuentran. Uno de esos desmovilizados fue el hombre que participó en el asesinato de su hijo Jorge Aníbal: Pastora lo encontró herido en la calle, lo llevó a su casa, lo curó, y terminó ayudándolo a conseguir tratamiento médico cuando quedó mutilado por una mina antipersona.

Ese gesto —perdonar a quien le quitó un hijo— la llevó hasta el papa Francisco en 2017, a quien le entregó como ofrenda la camisa que su hija desaparecida le había regalado al hijo asesinado. También la llevó a Oslo, en 2016, a acompañar al entonces presidente Juan Manuel Santos a recibir el Nobel de Paz, y en 2024 a convertirse en la primera latinoamericana en ocupar la vicepresidencia de Ubuntu Naciones Unidas, un programa que forma jóvenes líderes en 193 países.

Nada de eso, dice hoy, la ha vuelto una figura de despacho. Sigue metida en el trabajo de campo: hace veinte días estuvo con la Mesa Departamental de Víctimas en el Bajo Cauca, y el fin de semana próximo viaja a San Luis, donde el Centro Nacional de Memoria acompañará una experiencia de memoria en la que ella participará. “Poco, poco necesito los aplausos”, dice sobre esa costumbre de seguir en la calle así la institucionalidad le ponga trabas. Vive sola en San Carlos —“un ave sin rumbo”— y sale de la casa tres o cuatro días seguidos cuando el trabajo comunitario la reclama en otras subregiones.

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El proyecto que más le enorgullece por estos días es uno que San Carlos institucionalizó hace diez años y que, cuenta, no existe en ningún otro país que haya vivido un conflicto armado: el desminado humanitario. A eso suma la búsqueda, todavía inconclusa, de los desaparecidos. Según el subregistro de la Unidad para las Víctimas, ochocientas diecisiete personas figuran como desaparecidas en San Carlos. En el marco de la Ley de Justicia y Paz se lograron exhumar ochenta y siete cuerpos, y la Unidad de Búsqueda, la entidad nacida del Acuerdo de Paz, ha intervenido el cementerio del municipio para dar identidad a treinta y tres cuerpos sin nombre. “Los desaparecidos jamás fueron temas del pasado — dice—. La familia lo sigue necesitando, y no le hacen falta solo a la familia, sino a toda una sociedad”.