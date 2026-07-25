Oriente tiene tasa de desempleo más baja de Antioquia: auge industrial supera oferta de trabajadores

El Oriente antioqueño dejó de ser reconocido únicamente por el turismo o como una zona dormitorio de Medellín. Hoy es uno de los principales motores económicos del departamento, impulsado por la expansión de la industria, la logística, las exportaciones y los servicios especializados. Sin embargo, ese mismo dinamismo ha generado un desafío cada vez más evidente: la escasez de mano de obra calificada para atender las necesidades de las empresas.
La subregión se consolidó como un nodo estratégico para la economía colombiana gracias a su ubicación, la conexión con el aeropuerto José María Córdova, la presencia de zonas francas y su creciente capacidad para articular el comercio con mercados internacionales. En 2025 aportó alrededor del 11% al Producto Interno Bruto (PIB) de Antioquia y es el segundo motor económico del departamento, solo por detrás del Valle de Aburrá. El Altiplano, conformado por municipios como Rionegro, Guarne, Marinilla y El Retiro, concentra buena parte del crecimiento industrial, tecnológico y exportador.