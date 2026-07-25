En el Oriente antioqueño nace la luz que ilumina a Colombia

El Oriente antioqueño consolida un modelo energético en el que las hidroeléctrica continúan siendo el corazón del sistema eléctrico colombiano, mientras la energía solar, la biomasa y la conservación ambiental se integran para responder a la creciente demanda de electricidad y a los desafíos del cambio climático.
Durante más de cinco décadas, el Oriente antioqueño ha sido sinónimo de energía. En sus montañas nacen ríos que alimentan embalses y centrales hidroeléctricas responsables de una parte importante de la electricidad que consumen los colombianos. Pero el territorio que alguna vez concentró la apuesta casi exclusiva por la generación hídrica vive hoy una transformación silenciosa: la transición hacia una matriz energética más diversa, resiliente y sostenible.
Cerca del 70% de la electricidad que consume Colombia proviene de centrales hidroeléctricas, debido a esto, la salud de los bosques, las cuencas y los humedales resulta determinante para la seguridad energética nacional. Diana Henao, directora (e) de Cornare, señala que proteger estos ecosistemas equivale a cuidar el recurso hídrico que alimenta los embalses y fortalece el sistema frente a fenómenos como El Niño. “El Oriente antioqueño muestra bien esta relación entre conservación ambiental y seguridad energética. La región alberga complejos hidroeléctricos como Guatapé, San Carlos, Playas y Jaguas, cuya operación depende del buen estado de las cuencas que abastecen sus embalses. Por esto, los nuevos proyectos de generación deben equilibrar el aprovechamiento del potencial energético con la protección de los ecosistemas estratégicos que garantizan la disponibilidad del agua”.