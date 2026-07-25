Vibra Urabá: una celebración de la diversidad de esa subregión antioqueña

Sentado en una de las oficinas de la sede cultural de Comfama en Apartadó, Andrés Valencia, responsable de festivales de esa caja de compensación familiar, dice que la diversidad del Urabá se explica bien en el verbo vibrar: la región tiene una inclinación marcada por el baile, la música y el deporte. Entre otras, esa es una de las lecciones que los realizadores del Festival Vibra Urabá han recibido en las tres versiones del evento cultural, que este año se realizará el 24 y 25 de julio en Apartadó.

Organizado por Comfama, el festival llega a su tercera edición con una propuesta construida junto a organizaciones, gestores culturales y comunidades del territorio. Según Andrés, tiene el objetivo de reconocer la diversidad de una región en la que convergen herencias indígenas, afrodescendientes, mestizas, costeñas y migrantes, además de los cambios que vive actualmente con el desarrollo portuario.

“Entendimos que este territorio necesitaba un festival que celebrara la diversidad del Urabá, con su mar, sus montañas, sus comunidades afro, indígenas, paisas y costeñas, y que además fuera un punto de encuentro para nuevas expresiones culturales”, le dijo a EL COLOMBIANO.

La idea inicial del festival era distinta. Valencia contó que el planteamiento inicial buscaba establecer un diálogo entre el Caribe y el Pacífico a partir de referentes culturales de ambas regiones. Sin embargo, durante las conversaciones con cerca de 25 representantes del sector cultural y social del Urabá, la propuesta cambió.

“Ellos nos dijeron que el territorio era mucho más que el mar, que también era montaña, gastronomía, diversidad y múltiples identidades. A partir de esa conversación replanteamos completamente el festival”, dijo Andrés. “Entendimos que esta es una región que vibra alrededor de la música y del cuerpo. Aquí el deporte, la danza y el movimiento hacen parte de la vida cotidiana”, indicó.

La alusión al sitio de la entrevista con Andrés no es gratuita. La primera edición de Vibra Urabá se llevó a cabo en escenarios prestados: un parque, la biblioteca Federico García Lorca y un coliseo. A partir del segundo año, la programación se realiza en esta sede, abierta al público con un punto de lectura, espacios de formación y deportivos.