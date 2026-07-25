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Vibra Urabá: una celebración de la diversidad de esa subregión antioqueña

Apartadó es la sede de Vibra Urabá 2026, un festival que reúne expresiones de artes vivas, emprendimientos y espacios de conversación.

  • La programación de Vibra Urabá incluye conciertos, baile, conversaciones y charlas sobre la gastronomía de la región. FOTO cortesía comfama
    La programación de Vibra Urabá incluye conciertos, baile, conversaciones y charlas sobre la gastronomía de la región. FOTO cortesía comfama
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 2 horas
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Sentado en una de las oficinas de la sede cultural de Comfama en Apartadó, Andrés Valencia, responsable de festivales de esa caja de compensación familiar, dice que la diversidad del Urabá se explica bien en el verbo vibrar: la región tiene una inclinación marcada por el baile, la música y el deporte. Entre otras, esa es una de las lecciones que los realizadores del Festival Vibra Urabá han recibido en las tres versiones del evento cultural, que este año se realizará el 24 y 25 de julio en Apartadó.

Organizado por Comfama, el festival llega a su tercera edición con una propuesta construida junto a organizaciones, gestores culturales y comunidades del territorio. Según Andrés, tiene el objetivo de reconocer la diversidad de una región en la que convergen herencias indígenas, afrodescendientes, mestizas, costeñas y migrantes, además de los cambios que vive actualmente con el desarrollo portuario.

“Entendimos que este territorio necesitaba un festival que celebrara la diversidad del Urabá, con su mar, sus montañas, sus comunidades afro, indígenas, paisas y costeñas, y que además fuera un punto de encuentro para nuevas expresiones culturales”, le dijo a EL COLOMBIANO.

La idea inicial del festival era distinta. Valencia contó que el planteamiento inicial buscaba establecer un diálogo entre el Caribe y el Pacífico a partir de referentes culturales de ambas regiones. Sin embargo, durante las conversaciones con cerca de 25 representantes del sector cultural y social del Urabá, la propuesta cambió.

“Ellos nos dijeron que el territorio era mucho más que el mar, que también era montaña, gastronomía, diversidad y múltiples identidades. A partir de esa conversación replanteamos completamente el festival”, dijo Andrés. “Entendimos que esta es una región que vibra alrededor de la música y del cuerpo. Aquí el deporte, la danza y el movimiento hacen parte de la vida cotidiana”, indicó.

La alusión al sitio de la entrevista con Andrés no es gratuita. La primera edición de Vibra Urabá se llevó a cabo en escenarios prestados: un parque, la biblioteca Federico García Lorca y un coliseo. A partir del segundo año, la programación se realiza en esta sede, abierta al público con un punto de lectura, espacios de formación y deportivos.

Conversaciones y baile

En esta edición, el eje temático será el agua. Los círculos de palabra abordarán asuntos relacionados con los ríos, el mar, la memoria, la construcción de paz, la gastronomía y el desarrollo asociado a los puertos que se construyen en la región.

Además de los espacios de conversación, el festival contará con clases maestras de cocina tradicional, presentaciones de cocineras y cocineros del territorio, conciertos, actividades deportivas como jornadas de afroaeróbicos e hidroaeróbicos y una muestra de emprendimientos de la región.

La programación artística combinará agrupaciones locales y referentes nacionales. Entre los invitados estarán Rancho Aparte, la Filarmónica Negra, Amado Tovar y Los Latin Brothers.

Para Valencia, uno de los objetivos es que los artistas del territorio compartan escenario con agrupaciones de trayectoria nacional. “Queremos ser una tarima para la representación artística y musical del Urabá y poner a conversar referentes nacionales con referentes locales en un mismo nivel”, afirmó.

El público de Urabá

El festival también ha servido para identificar el perfil de sus asistentes. De acuerdo con Comfama, la mayor participación corresponde a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, una característica que responde a la composición demográfica del Urabá, la subregión más joven de Antioquia.

Además de los habitantes de Apartadó, la organización promueve el desplazamiento de asistentes desde Turbo, Chigorodó y otras localidades del Urabá antioqueño. En su primera edición, Vibra Urabá recibió entre 1.600 y 1.800 personas. El año pasado registró alrededor de 6.000 asistentes y para este año la proyección es reunir entre 6.500 y 7.500 personas durante los días del festival y las actividades previas en instituciones educativas y otros municipios.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo ha crecido la asistencia al Festival Vibra Urabá desde su primera edición?
El festival ha registrado un crecimiento sostenido. En su primera edición recibió entre 1.600 y 1.800 asistentes, el año pasado alcanzó alrededor de 6.000 personas y para 2026 espera superar esa cifra con una asistencia proyectada de hasta 7.500 participantes.
¿Dónde se realiza actualmente el Festival Vibra Urabá y qué cambió frente a la primera edición?
Desde la segunda edición, el festival se realiza en la sede cultural de Comfama en Apartadó, que cuenta con espacios para lectura, formación y actividades deportivas. La primera edición se desarrolló en escenarios prestados, entre ellos un parque, la Biblioteca Federico García Lorca y un coliseo.
¿Qué actividades tendrá el Festival Vibra Urabá 2026 además de los conciertos?
El festival incluirá círculos de palabra, clases maestras de cocina tradicional, presentaciones de cocineras y cocineros del territorio, actividades deportivas como afroaeróbicos e hidroaeróbicos y una muestra de emprendimientos regionales. También habrá espacios de formación y programación cultural para diferentes públicos.

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