Monseñor Darío Gómez: el padre que llevó la educación superior a los rincones del Oriente

El pago de la matrícula quedó saldado con un viaje de yucas, varios racimos de plátano y un par de gallinas criollas. Ocurrió en el despacho profesoral de la Universidad Católica de Oriente (UCO), cuando don Aldemar, un campesino curtido por el sol de la vereda San Isidro de San Francisco, se presentó ante el rector. Su hija Adiela quería estudiar comunicación social, pero el presupuesto familiar no daba para pagar la mensualidad. —Tráigame yucas y plátanos cada vez que venga a visitar a su hija, don Aldemar, y yo le abono eso a la matrícula— le respondió Monseñor Darío Gómez Zuluaga. A los ojos de la tesorería, una gallina delgada podía costar diez mil pesos, pero en el libro de cuentas del rector figuraba por doscientos mil. “Esa gallina ponía huevos de oro, porque detrás de ella venía el esfuerzo de toda una vida y la ilusión de un padre campesino”, recuerda hoy monseñor entre risas.

La anécdota no fue una excepción en la UCO, sino la declaración de principios de un hombre que profesa que la educación no puede ser un lujo reservado para unos pocos, sino la herramienta para redimir el campo antioqueño.

Las raíces de un liderazgo rionegrero

Nacido en Rionegro el 11 de agosto de 1955, Darío Gómez Zuluaga creció respirando el aire fresco del Valle de San Nicolás. Realizó sus estudios básicos en la Escuela Urbana y en el Liceo José María Córdova de su municipio natal, un trayecto formativo que culminaría con su ingreso al seminario y su ordenación sacerdotal en 1981. Su vocación no se quedó encerrada en las paredes del templo. Su primer gran campo de trabajo fue el Seminario del Espíritu Santo en La Ceja, donde asumió como formador y docente en filosofía y teología, para luego convertirse en su rector. Allí no solo orientó vocaciones de seminaristas llegados del resto de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, sino que implantó una premisa pedagógica que lo acompañaría de por vida: la formación no puede quedarse en la teoría del aula, tiene que confrontarse con la realidad de las comunidades rurales para transformarlas. Entérese: Cornare, UCO y EPM se unen para avanzar en recuperación del humedal Abreo Malpaso en Rionegro Esa visión de campo coincidió con la fundación de la Universidad Católica de Oriente. Durante más de tres décadas, vinculándose en dos períodos como rector (1988-1998 y 2013-2018), Monseñor Darío escaló todos los peldaños de la vida universitaria: profesor, director de Bienestar, vicerrector académico y máxima autoridad ejecutiva. Bajo su liderazgo, la UCO marcó un hito: se convirtió en la primera universidad colombiana fuera de una capital departamental en obtener la acreditación institucional de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, logro que posteriormente fue renovado. Sin embargo, para monseñor, las medallas siempre ocuparon un segundo plano frente a la acreditación más exigente: la credibilidad social. “De nada vale una certificación de alta calidad académica si socialmente no estamos comprometidos con el territorio. La acreditación social es el prestigio y la confianza que la comunidad deposita en la institución. La universidad no solo elige a los capaces: hace capaces a los que elige”, dice. Bajo esa máxima, impulsó un engranaje de becas, convenios y padrinazgos que impidió que algún joven del Oriente fuera rechazado por falta de recursos. El resultado de esa apuesta no solo se tradujo en diplomas, sino en historias como la de Sandra Bibiana Acevedo, una joven proveniente del internado de niñas María Goretti que, tras graduarse de Ingeniería de Sistemas en la UCO, pasó a liderar proyectos de gestión de tráfico inteligente a escala continental en ciudades como São Paulo. Le puede interesar: Casas universitarias: el proyecto que ya graduó a más de 300 jóvenes de San Carlos, Antioquia Su compromiso con la infancia vulnerable lo llevó a asumir la dirección y representación legal de la Corporación Educativa María Goretti (para niñas) y la Fundación Jesús Infante (para niños en la vereda Pontezuela de Rionegro), articulando los internados con la educación superior para garantizar que el amparo inicial se convirtiera a futuro en un título profesional.

Visión de futuro

Desde su responsabilidad como Vicario Episcopal de Administración de la Diócesis de Sonsón-Rionegro y tras haber sido párroco del Sagrado Corazón de Jesús en Marinilla y director de Pastoral Universitaria, Monseñor Darío observa el devenir regional con una mirada lúcida y crítica. Para el líder religioso y educador, el acelerado crecimiento inmobiliario e industrial que vive el Valle de San Nicolás exige una mirada de equilibrio territorial para no marginar a los municipios del Oriente lejano.

Por eso pide defender la integración de la región sin homogeneizarla, respetando las figuras asociativas de cada zona (provincias, áreas metropolitanas o asociaciones de municipios). También plantea que se debe garantizar que el desarrollo del centro de la región se distribuya de manera justa hacia las periferias rurales y que se debe abordar con urgencia la problemática emocional que afecta a las comunidades del Oriente, donde los índices de ideación suicida han superado las medias urbanas. Al contemplar el portento natural de la región desde la cumbre del Cerro Capiro o la pureza de las cristalinas aguas del río Melcocho en El Carmen de Viboral, Monseñor Darío Gómez reitera que el sentido final del desarrollo no puede ser otro que el bienestar humano. Con la mirada puesta en una Iglesia más moderna, urbana y cercana a las nuevas tecnologías, este sacerdote rionegrero plantea que la mejor manera de transformar un territorio es “creyendo, con el corazón abierto, en la fuerza y la dignidad de su gente”. Preguntas frecuentes (FAQ SEO)

1. ¿Quién es Monseñor Darío Gómez Zuluaga y cuál ha sido su aporte al Oriente antioqueño?

Monseñor Darío Gómez Zuluaga es un sacerdote nacido en Rionegro que ha dedicado gran parte de su vida a la educación y al desarrollo social del Oriente antioqueño. Fue rector de la Universidad Católica de Oriente (UCO) en dos periodos, impulsó programas de becas para estudiantes de escasos recursos y lideró procesos que permitieron consolidar a la institución como una de las universidades más importantes de la región.

2. ¿Cómo ayudaba Monseñor Darío Gómez a los estudiantes que no podían pagar la matrícula en la UCO?

Durante su gestión en la Universidad Católica de Oriente, Monseñor Darío promovió una política de apoyo a estudiantes con dificultades económicas. En algunos casos aceptaba aportes simbólicos de familias campesinas, como productos agrícolas o animales de granja, que se registraban como parte del pago de la matrícula. Su objetivo era evitar que la falta de dinero impidiera el acceso a la educación superior.

3. ¿Qué logró la Universidad Católica de Oriente durante la rectoría de Monseñor Darío Gómez?