Así quiere convertirse el Oriente antioqueño en un clúster de salud y bienestar

El 2 de diciembre de 1788, impulsados por la fe y el anhelo del paraíso celestial, los habitantes de la Ciudad Santiago de Arma de Rionegro reunieron una fortuna para la época: 10.000 pesos destinados al recién fundado Hospital de Caridad. Aquella suma se logró gracias a promesas, auxilios y “mandas”, esas donaciones testamentarias que aseguraban el sustento de la Iglesia y el perdón de las almas. Tres meses atrás, una licencia expedida por el virrey José de Ezpeleta y despachada por los Miembros de la Real Audiencia había aprobado la creación del que fue el primer centro hospitalario del Oriente antioqueño. Lea: Mientras atiende pacientes, este hospital de Medellín también conserva un ecosistema único en la ciudad Desde entonces, aquellos con dolencias y padecimientos comunes de la época como viruela, tifo o sarampión, ya no tenían que embarcarse en la travesía de tres o cuatro días que tomaba llegar a Santa Fe de Antioquia, un trayecto que para muchos era simplemente imposible por el mero hecho de tener que cruzar el río Cauca. La llegada de un hospital a su propia tierra transformó la vida de los habitantes de Santiago de Arma. Fue tal su impacto que la mayoría contribuyó a su sostenimiento, pues, ante la enfermedad, ya no era necesario emprender trayectos agrestes y arriesgados hacia tierras lejanas para recibir atención médica. Más de 300 años después, además del Hospital San Juan de Dios —que sigue siendo un referente en esta subregión antioqueña—, Rionegro y los municipios del Oriente cuentan con una red de centros de salud que ofrecen servicios de primer nivel y una amplia variedad de especialidades. Esto ha consolidado el sector salud en esa zona del departamento y ha hecho que, al igual que hace tres siglos, ya no sea necesario viajar durante horas para acceder a atención de alta calidad.

Un clúster especializado

De acuerdo con los registros de la Cámara de Comercio de Oriente Antioqueño, a corte de 2024, en la subregión se encuentran 1.009 empresas relacionadas con el sector salud y farmacéutico. La oferta de ambos sectores está marcada por dos factores clave. El primero es el envejecimiento de la población, que aumenta la demanda de servicios de salud y plantea nuevos retos para la atención médica. El segundo es el nearshoring, una estrategia mediante la cual las empresas trasladan sus operaciones o parte de su producción a países cercanos a sus principales mercados para reducir costos, mejorar los tiempos de entrega y hacer más resilientes sus cadenas de suministro. Esta tendencia ha abierto nuevas oportunidades para la industria de la salud. Además, el Oriente antioqueño se está consolidando como un punto estratégico para abastecer a Antioquia, Colombia e incluso Latinoamérica de medicamentos, productos cosméticos y servicios médicos de alta complejidad.

En ese sentido, una de las apuestas del alcalde de Rionegro, Jorge Humberto Rivas Urrea, ha sido promover la creación de un clúster de Bienestar con el propósito de consolidarlo como un destino especializado en servicios de salud de alta calidad. Un clúster es una alianza entre hospitales, clínicas, universidades, empresas, centros de investigación, laboratorios y entidades públicas que trabajan de manera coordinada para fortalecer el sector salud. La idea es que, al colaborar entre sí, puedan atraer inversiones, impulsar la innovación, formar talento, desarrollar nuevos productos y ofrecer mejores servicios a los pacientes. “El municipio de Rionegro reúne las condiciones necesarias para consolidarse como un destino estratégico para el desarrollo del turismo de deporte, salud y bienestar. Cuenta con una infraestructura moderna, instituciones de salud de alta calidad y reconocimiento nacional e internacional, una amplia oferta hotelera, servicios públicos eficientes y condiciones de seguridad que brindan confianza tanto a visitantes como a inversionistas”, afirma el alcalde de Rionegro.

Adicional a esto, lo que convierte a este municipio y a la subregión en un lugar estratégico para este proyecto es su cercanía con Medellín y la presencia del aeropuerto internacional José María Córdova, lo que permite darle una perspectiva no solo regional, sino también nacional e internacional al clúster, que puede incentivar el aumento del turismo de bienestar en el Oriente.

En este momento, esta alianza especializada se encuentra en una fase de estructuración. Se está definiendo su modelo de articulación, los roles que asumirá cada integrante y el funcionamiento de su liderazgo interno. Además, ya se realizó una caracterización del sector y se adelantaron acercamientos con diferentes actores de la región interesados en hacer parte de la iniciativa, entre ellos la Clínica Somer, Quirófanos Llanogrande y el Hospital San Vicente Fundación; entidades de apoyo al desarrollo empresarial, como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia; y hoteles como Lagoon, Movich, San Nicolás y MG Hotels. Aparte de ofrecer servicios de alta calidad a los habitantes del Oriente antioqueño y atraer pacientes de otras regiones de Antioquia y del país, el clúster de Bienestar busca consolidar a la subregión como un referente nacional en salud. La iniciativa también busca impulsar la llegada de nuevos hospitales, clínicas, empresas e inversiones relacionadas con este sector. “El Oriente antioqueño cuenta con una combinación de factores que muy pocas regiones logran reunir”, explica Luis Guillermo Toro Rendón, director general del Hospital San Vicente Fundación Rionegro. Algunos de ellos son: el aeropuerto internacional; la amplia oferta de empleo, que fortalece el aseguramiento en salud; y el hecho de que, a diferencia de otras zonas del país, donde la atención médica especializada se ha desarrollado en entornos urbanos ruidosos, densos y contaminados, aquí ha ocurrido lo contrario: los principales centros de salud están ubicados en lugares con menor densidad demográfica y amplias zonas verdes. Para hablar de los servicios de salud, especialmente de los de alta complejidad, es necesario mencionar la trayectoria del Hospital San Vicente Fundación Rionegro. Hace casi 15 años la institución, fundada en Medellín en 1913, llegó al Oriente antioqueño y, desde entonces, ha transformado la red de atención en la subregión. Su presencia ha permitido acercar servicios de alta complejidad a la población, reducir la necesidad de remisiones a Medellín, fortalecer la capacidad de respuesta frente a enfermedades complejas y emergencias sanitarias, generar empleo altamente calificado e impulsar el desarrollo regional.