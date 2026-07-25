Así quiere convertirse el Oriente antioqueño en un clúster de salud y bienestar

El 2 de diciembre de 1788, impulsados por la fe y el anhelo del paraíso celestial, los habitantes de la Ciudad Santiago de Arma de Rionegro reunieron una fortuna para la época: 10.000 pesos destinados al recién fundado Hospital de Caridad. Aquella suma se logró gracias a promesas, auxilios y “mandas”, esas donaciones testamentarias que aseguraban el sustento de la Iglesia y el perdón de las almas.
Tres meses atrás, una licencia expedida por el virrey José de Ezpeleta y despachada por los Miembros de la Real Audiencia había aprobado la creación del que fue el primer centro hospitalario del Oriente antioqueño.
Lea: Mientras atiende pacientes, este hospital de Medellín también conserva un ecosistema único en la ciudad
Desde entonces, aquellos con dolencias y padecimientos comunes de la época como viruela, tifo o sarampión, ya no tenían que embarcarse en la travesía de tres o cuatro días que tomaba llegar a Santa Fe de Antioquia, un trayecto que para muchos era simplemente imposible por el mero hecho de tener que cruzar el río Cauca.
La llegada de un hospital a su propia tierra transformó la vida de los habitantes de Santiago de Arma. Fue tal su impacto que la mayoría contribuyó a su sostenimiento, pues, ante la enfermedad, ya no era necesario emprender trayectos agrestes y arriesgados hacia tierras lejanas para recibir atención médica.
Más de 300 años después, además del Hospital San Juan de Dios —que sigue siendo un referente en esta subregión antioqueña—, Rionegro y los municipios del Oriente cuentan con una red de centros de salud que ofrecen servicios de primer nivel y una amplia variedad de especialidades. Esto ha consolidado el sector salud en esa zona del departamento y ha hecho que, al igual que hace tres siglos, ya no sea necesario viajar durante horas para acceder a atención de alta calidad.