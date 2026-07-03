Vozinha cumplirá su sueño al medirse este viernes a Messi: “Ojalá pueda tener su camiseta”

El arquero Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha y quien se ha convertido en una de las figuras del Mundial de Norteamérica 2026, cumplirá su sueño en el duelo de este viernes ante Argentina: conocer a su ídolo Lionel Messi.

Antes del Mundial y sin sospechar en lo que el fútbol le iba a deparar en la cita de Norteamérica, Vozinha dio una entrevista a TNT Sport Brasil, en la que demostró su admiración por Messi y el anhelo que tiene en su corazón de jugar o conocer al astro argentino.

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“Si nos enfrentáramos a Argentina, sería algo muy bueno. Messi, para mí, es el mejor jugador de todos los tiempos. Sinceramente, me gustaría mucho jugar contra Lionel Messi y, quién sabe, cambiarle la camiseta”, dijo en su momento el arquero de Cabo Verde, que este viernes, a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia, se medirá ante los dirigidos por Lionel Scaloni.

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