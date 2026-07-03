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Vozinha cumplirá su sueño al medirse este viernes a Messi: “Ojalá pueda tener su camiseta”

El arquero de Cabo Verde habló hace unas semanas con TNT Sport Brasil y reconoció la admiración que tiene por el astro argentino.

  • El arquero de Cabo Verde, Vozinha cumplirá uno de sus sueños en la tarde de este viernes, jugar contra su ídolo Lionel Messi. FOTO TOMADA INSTAGRAM
    El arquero de Cabo Verde, Vozinha cumplirá uno de sus sueños en la tarde de este viernes, jugar contra su ídolo Lionel Messi. FOTO TOMADA INSTAGRAM
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El arquero Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha y quien se ha convertido en una de las figuras del Mundial de Norteamérica 2026, cumplirá su sueño en el duelo de este viernes ante Argentina: conocer a su ídolo Lionel Messi.

Antes del Mundial y sin sospechar en lo que el fútbol le iba a deparar en la cita de Norteamérica, Vozinha dio una entrevista a TNT Sport Brasil, en la que demostró su admiración por Messi y el anhelo que tiene en su corazón de jugar o conocer al astro argentino.

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“Si nos enfrentáramos a Argentina, sería algo muy bueno. Messi, para mí, es el mejor jugador de todos los tiempos. Sinceramente, me gustaría mucho jugar contra Lionel Messi y, quién sabe, cambiarle la camiseta”, dijo en su momento el arquero de Cabo Verde, que este viernes, a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia, se medirá ante los dirigidos por Lionel Scaloni.

Lea además: Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, pidió respetar y no subestimar a Cabo Verde: “No están de casualidad”

A las 5:00 de la tarde, el balón rodará y Vozinha tendrá el mayor reto de su carrera: enfrentar a Argentina, el campeón defensor del Mundial, en busca del paso a los octavos de final, con una selección que llegó en silencio, sin pergaminos, pero que se ha ganado el corazón de los aficionados por las historias de sus jugadores y la lucha que han dado en Norteamérica.

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Cabo Verde debutó en el Mundial con un empate 0-0 con España, con el lucimiento de Vozinha, quien ahogó el grito de gol de Lamine Yamal y sus compañeros. Luego empataron 2-2 con Uruguay y cerraron con otro empate, 0-0 ante Arabia Saudita.

De los equipos clasificados a los 16avos de final, Cabo Verde es el único que no ha ganado un juego en el Mundial, pero que, gracias a la combinación de resultados, se clasificó segundo de su grupo, detrás de España.

Aunque son la Cenicienta del Mundial, muchos hablan de la lucha y la garra que ha demostrado el equipo, que lo hace difícil y que ya hizo sufrir a selecciones como España y Uruguay, que eran favoritas en el grupo.

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