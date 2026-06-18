Video | Así fue la polémica expulsión de un jugador de Catar tras presunta falta vs. Canadá, ¿favorecieron al local?

La segunda ronda de la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026 comenzó con polémicas arbitrales. En el partido entre Canadá y Catar de este jueves 18 de junio, el árbitro expulsó a un jugador catarí tras cometer una presunta falta antes de ingresar a su área, tras una posible opción manifiesta de gol del atacante canadiense.
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La jugada, tras ser revisada en el VAR, en el cual se encuentra el polémico árbitro colombiano Nicolás Gallo como soporte VAR, analizó la jugada y al final, en vez de corregir la acción, señalaron que sí hubo falta, pero afuera del área, por lo que el juez central expulsó al catarí.