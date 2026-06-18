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Video | Así fue la polémica expulsión de un jugador de Catar tras presunta falta vs. Canadá, ¿favorecieron al local?

Luego de que la jugada fuera revisada por el VAR, en donde se encuentra un árbitro colombiano, determinaron que sí hubo falta, por lo que se dio la expulsión del jugador catarí. ¿Hay o no contacto? Reviva toda la jugada.

  • Canadá superó y goleó a Catar 6-0 ante su gente, a pesar de las polémicas expulsiones y lesiones que trajeron la victoria de los canadienses. FOTO: Captura video de redes sociales @DSports.
    Canadá superó y goleó a Catar 6-0 ante su gente, a pesar de las polémicas expulsiones y lesiones que trajeron la victoria de los canadienses. FOTO: Captura video de redes sociales @DSports.
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La segunda ronda de la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026 comenzó con polémicas arbitrales. En el partido entre Canadá y Catar de este jueves 18 de junio, el árbitro expulsó a un jugador catarí tras cometer una presunta falta antes de ingresar a su área, tras una posible opción manifiesta de gol del atacante canadiense.

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La jugada, tras ser revisada en el VAR, en el cual se encuentra el polémico árbitro colombiano Nicolás Gallo como soporte VAR, analizó la jugada y al final, en vez de corregir la acción, señalaron que sí hubo falta, pero afuera del área, por lo que el juez central expulsó al catarí.

Las polémicas y expulsiones del partido

El arbitraje del juez central chileno Cristián Garay ha estado en el ojo del huracán debido a drásticas decisiones disciplinarias respaldadas por el VAR que terminaron de sepultar las aspiraciones de Catar.

Una jugada polémica donde un atacante canadiense escapaba de cara al gol terminó en una revisión en el monitor. Aunque la delegación canadiense reclamaba penal, el árbitro determinó que la infracción fue fuera del área, pero castigó al lateral izquierdo de Catar con una tarjeta roja directa por cortar una oportunidad manifiesta de gol.

Apenas iniciando el segundo tiempo, una nueva revisión del VAR culminó en la expulsión del mediocampista catarí Assim Madibo por una fuerte entrada sobre Koné de Canadá, dejando a su selección con solo 9 jugadores en el terreno de juego.

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