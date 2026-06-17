Video | João Neves y Wissa anotaron en el 1-1 de Portugal vs. Congo tras el debut mundialista; reviva los goles aquí

En el debut oficial de la Selección de Portugal vs. RD. Congo -rivales de la Selección Colombia en el grupo K del Mundial de Norteamérica 2026-, el jugador João Neves abrió el marcador para los lusos tras una buena jugada colectiva, para un partido que terminó 1-1 al final. Cristiano Ronaldo no pudo marcar. Le puede interesar: En vivo | Portugal (1) - Congo (1): Ya se juega el segundo tiempo en el estadio de Houston El mediocampista de 21 años, que juega en el PSG de Francia, se anticipó a los rivales y ejecutó un cabezazo mortal en el área para mover el marcador 1-0 en el minuto 6 del primer tiempo, anotando el primer gol de Portugal en la cita orbital.

El combinado dirigido por Roberto Martínez salió con el acelerador a fondo y arrinconó rápidamente a los africanos en su propia área durante los primeros tramos del partido, logrando adelantarse de forma temprana en la pizarra. Sin embargo, tras el gol encajado, la RD del Congo no se desmoronó. El conjunto dirigido por Sébastien Desabre se asentó sobre el campo con una férrea línea defensiva de 5 hombres que cerró todos los circuitos internos de los lusos. Justo en la agonía de la primera mitad, Arthur Masuaku sacó un magnífico centro al corazón del área lusa. El delantero Yoane Wissa, libre de marca, conectó un excelente testarazo al fondo de la red al minuto 45+5.

Este gol marcó un hito histórico en el fútbol: es el primer gol de la República Democrática del Congo en toda la historia de las Copas del Mundo (en su única participación previa en 1974, bajo el nombre de Zaire, no lograron anotar). Aunque Portugal mantuvo un dominio abrumador de la posesión de balón (rondando el 75%-80%), tuvo serios problemas para generar ocasiones claras en el último tercio debido a la falta de balones limpios hacia Cristiano Ronaldo en la delantera. La disciplina táctica congoleña dio frutos, permitiéndoles crecer en confianza a la contra y castigar la pasividad europea de Portugal, que logró sumar un punto en este primer partido del grupo K del Mundial, donde comparte espacio con Colombia y Uzbekistán.

Un segundo tiempo cerrado para Portugal y el Congo se plantó

La segunda mitad fue un monólogo de frustración para el combinado luso. A pesar de terminar el encuentro con una posesión abrumadora que rondó el 80% y de mover el balón con paciencia, los dirigidos por Roberto Martínez carecieron de ideas y de chispa en los metros finales para batir el muro defensivo de cinco hombres propuesto por el técnico Sébastien Desabre. La sustitución de Bernardo Silva al descanso buscó mayor profundidad con Francisco Conceição, pero la zaga congoleña, liderada por Chancel Mbemba, se multiplicó para cortar cada línea de pase.

Cristiano Ronaldo es el capitán de la Selección de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal