Video | Con la mamá de Vozinha en la tribuna: La emocionante celebración de Cabo Verde tras clasificar a 16avos en el Mundial

La modesta Selección de Cabo Verde escribió este viernes 26 de junio una de las páginas más impactantes en la historia de la Copa del Mundo de la Fifa. Con todas las cábalas posibles, fuerza de espíritu y el apoyo de sus hinchas, entre ellos la mamá de Vozinha, todo fue posible.
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En el cierre de la fase de grupos del grupo H, el conjunto africano empató 0-0 ante Arabia Saudita en el Houston Stadium, logrando una clasificación histórica a los dieciseisavos de final en su primera participación absoluta en un Mundial.