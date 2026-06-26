Video | Con la mamá de Vozinha en la tribuna: La emocionante celebración de Cabo Verde tras clasificar a 16avos en el Mundial

La modesta Selección de Cabo Verde escribió este viernes 26 de junio una de las páginas más impactantes en la historia de la Copa del Mundo de la Fifa. Con todas las cábalas posibles, fuerza de espíritu y el apoyo de sus hinchas, entre ellos la mamá de Vozinha, todo fue posible. Le puede interesar: ¡Bombazo! Con empate 0-0 contra Arabia Saudita, Cabo Verde es el único debutante que supera la fase de grupos En el cierre de la fase de grupos del grupo H, el conjunto africano empató 0-0 ante Arabia Saudita en el Houston Stadium, logrando una clasificación histórica a los dieciseisavos de final en su primera participación absoluta en un Mundial.

Y es que, tras llegar al torneo con un gran cartel que decía “Cinderella Story” (el equipo del país más pequeño geográficamente en jugar el torneo), el planteamiento táctico de Cabo Verde volvió a desarmar los papeles de los favoritos. El pitazo final desató una locura que quedará guardada para siempre en las videotecas de la Copa del Mundo. En cuanto el árbitro decretó el final, el banquillo de Cabo Verde invadió la cancha en un abrazo colectivo que mezclaba lágrimas, saltos y una incredulidad absoluta.

Los hinchas celebraron en las tribunas. FOTO: Captura de video de redes sociales de ESPN

Los futbolistas, que estaban viendo el partido de Uruguay vs. España por un celular, corrieron a formar un círculo gigante en el centro del campo, mientras los suplentes arrojaban agua y el cuerpo técnico se arrodillaba sobre el césped, conmovidos por lo que acababan de lograr. Sin embargo, el momento más emotivo y viral de la noche ocurrió mirando hacia las gradas, teniendo como protagonistas al veterano guardameta Vozinha y a su madre.

Emoción a flor de piel en las gradas: la mamá de Vozinha y los hinchas celebraron la clasificación

Tras romper en llanto en su propia área por haber mantenido el arco en cero, Vozinha —el histórico portero caboverdiano— se desprendió de los festejos en el centro del campo y caminó decidido hacia el sector de la tribuna preferencial del Houston Stadium, donde se concentraba un pequeño pero ruidoso grupo de aficionados de los Tiburones Azules. Allí, en primera fila, se encontraba su madre, vestida con la camiseta rosada de arquero de la selección y sosteniendo la bandera de Cabo Verde. El guardameta se subió a las vallas publicitarias de seguridad para poder alcanzarla. En un gesto lleno de ternura, ambos se fundieron en un abrazo eterno mientras las cámaras de la transmisión oficial del Mundial los enfocaban en pantalla gigante.

Vozinha celebró con su mamá tras la calsificación. FOTO: Captura de video de redes sociales de ESPN

A la mamá de Vozinha se le vio visiblemente conmovida, besando la cabeza de su hijo y tocándole el rostro, en un claro gesto de orgullo maternal tras ver al arquero aguantar los feroces embates de la delantera saudí durante los 90 minutos. Al ver la escena, varios de sus compañeros de equipo (incluyendo al capitán Ryan Mendes y a los defensores) se acercaron a esa misma zona de la tribuna. Los jugadores empezaron a cantar junto a la madre de Vozinha y el resto de los familiares, improvisando un baile al ritmo de la música tradicional caboverdiana que los pocos hinchas africanos entonaban con tambores.

Hinchas no podían creer que Cabo Verde clasificó directo a 16avos. FOTO: Captura de video de redes sociales de ESPN

El estadio de Houston, que en su mayoría apoyaba a Arabia Saudita, no pudo hacer más que rendirse ante la emotividad del momento, despidiendo a la familia de Vozinha y a toda la plantilla de Cabo Verde con una ensordecedora ovación de pie mientras se retiraban al túnel de vestuarios.

El triple empate clave de Cabo Verde

Este empate, sumado a los valiosos puntos cosechados previamente en las jornadas anteriores (incluyendo el sonado partido ante Uruguay), catapultó a Cabo Verde directamente a la siguiente fase del certamen, pasando de segundo con tres unidades, por debajo de España, que terminó con 7.