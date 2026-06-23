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Video | Así fue el golazo de Daniel Muñoz con el que Colombia venció 1-0 a RD Congo: reviva el tanto del antioqueño

El antioqueño, jugador del Crystal Palace, anotó su segundo gol en esta Copa del Mundo 2026 con la Selección Colombia, quedando parcialmente primeros del grupo K con 6 puntos. El próximo reto es la Portugal de CR7.

  • Daniel Muñoz anotó el único gol del triunfo ante RD Congo y sumó su segunda anotación en este Mundial de Norteamérica 2026 con la Selección Colombia. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Daniel Muñoz anotó el único gol del triunfo ante RD Congo y sumó su segunda anotación en este Mundial de Norteamérica 2026 con la Selección Colombia. FOTO: Juan Antonio Sánchez
  • Daniel Muñoz anotó su segundo gol con la Selección Colombia en el Mundial 2026. FOTO: Fifa
    Daniel Muñoz anotó su segundo gol con la Selección Colombia en el Mundial 2026. FOTO: Fifa
  • Daniel Muñoz celebrando su gol ante RD Congo. FOTO: Captura de video de redes sociales @Dsports
    Daniel Muñoz celebrando su gol ante RD Congo. FOTO: Captura de video de redes sociales @Dsports
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

23 de junio de 2026
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En medio de un partido bastante disputado por los jugadores colombianos, el antioqueño Daniel Muñoz, de 30 años, convirtió el gol de la victoria ante RD Congo para desatar los gritos de alegría y emoción en el estadio de Guadalajara y de los 53 millones de colombianos en el país.

Le puede interesar: Colombia clasificó a dieciseisavos de final del Mundial: con gol de Daniel Muñoz venció a Congo y es primero del Grupo K

La Selección Colombia consiguió una trabajada victoria por 1-0 ante la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara por la segunda fecha de la cita orbital. Con este resultado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo sumó su segundo triunfo consecutivo, alcanzó las 6 unidades en el grupo K y selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Primer tiempo: dominio colombiano y muralla africana

Desde el pitazo inicial, Colombia saltó al campo con una propuesta sumamente agresiva, adueñándose por completo de la posesión y adelantando sus líneas. En apenas los primeros 20 minutos de juego, la Tricolor batió un récord en esta cita mundialista al registrar 5 remates directos a portería.

A los 6 minutos, llegó la primera gran opción: Daniel Muñoz cazó un rebote en el área chica tras un remate que el guardameta Lionel M’Pasi no pudo retener e infló la red, pero el tanto fue anulado por el VAR debido a un fuera de juego milimétrico (por el hombro del lateral).

Daniel Muñoz anotó su segundo gol con la Selección Colombia en el Mundial 2026. FOTO: Fifa
Daniel Muñoz anotó su segundo gol con la Selección Colombia en el Mundial 2026. FOTO: Fifa

A partir de ahí, M’Pasi se convirtió en la gran figura del primer tiempo, atajando disparos con sello de gol a James Rodríguez, Luis Díaz y Johan Mojica. Cerca del descanso, el Congo logró salir del asedio e incomodó en el juego aéreo con un peligroso cabezazo de Cédric Bakambu que se fue apenas desviado.

Segundo tiempo, desesperación y el golazo de Daniel Muñoz: Así fue el gol

En la parte complementaria, el guion se mantuvo con una Colombia insistente ante un bloque defensivo africano muy replegado. Lorenzo movió el banquillo buscando claridad, dándole entrada a Juan Fernando Quintero en lugar de James, y a Jhon Córdoba por Luis Suárez.

Juan Fernando Quintero recibió el balón en tres cuartos de cancha y, con su habitual genialidad, filtró un pase quirúrgico al espacio entre líneas buscando la posición de Jhon Córdoba. Como una flecha y totalmente libre de marca por el carril derecho, apareció Daniel Muñoz atacando el espacio de forma voraz.

Daniel Muñoz celebrando su gol ante RD Congo. FOTO: Captura de video de redes sociales @Dsports
Daniel Muñoz celebrando su gol ante RD Congo. FOTO: Captura de video de redes sociales @Dsports

Y es que Córdoba, en lugar de disputar la pelota directamente de espalda, aguantó la marca de manera brillante con el cuerpo. Esto sirvió como una “pantalla” o distracción perfecta que descolocó a la zaga central.

Ante esto, el lateral antioqueño del Crystal Palace empalmó la pelota de primera con un potente remate de pierna izquierda y el balón sufrió un leve desvío en el camino que terminó por descolocar por completo a M’Pasi e hizo inflar la red del arco sur. El 1-0 final.

Con esta anotación, Daniel Muñoz confirmó su espectacular proyección ofensiva marcando su segundo gol en esta Copa del Mundo (ya le había anotado a Uzbekistán en el debut) y dándole la tranquilidad a todo el país.

Colombia cerrará la fase de grupos el próximo sábado 27 de junio frente a Portugal en Miami (6:00 p.m. hora Colombia), un duelo en el que un empate le bastará a la Tricolor para avanzar como líder absoluta del grupo K.

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