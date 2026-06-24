Video | El abrazo entre Pékerman, James y Quintero que hizo decir a Colombia: “No lloren, muchachos”

La victoria de Colombia sobre la República Democrática del Congo aseguró el paso a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Minutos después del partido, una imagen en el campo de juego reunió a José Néstor Pékerman con James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, dos de los futbolistas que dirigió durante los ciclos mundialistas de Brasil 2014 y Rusia 2018. Entérese: Colombia clasificó a dieciseisavos de final del Mundial: con gol de Daniel Muñoz venció a Congo y es primero del Grupo K Cuando el árbitro decretó el final del partido entre Colombia y la República Democrática del Congo, los jugadores de la selección comenzaron a celebrar la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Mientras los futbolistas permanecían en el terreno de juego, José Néstor Pékerman se encontraba sobre el césped realizando labores relacionadas con la cobertura mediática del torneo.

En medio de ese escenario apareció James Rodríguez. El capitán colombiano caminó hasta donde estaba el entrenador argentino y le dio un abrazo conmovedor que dejo a varios de los espectadores emocionados. Durante varios segundos permanecieron juntos conversando mientras alrededor continuaban los festejos por la victoria colombiana.

Instantes después llegó Juan Fernando Quintero. El volante se acercó corriendo y se sumó al encuentro entre James y Pékerman. Los tres permanecieron abrazados durante varios segundos y la escena fue grabada por el exjugador de la Selección Colombia Iván Ramiro Córdoba. El video fue compartido posteriormente en sus redes sociales y, poco después, comenzaron a circular otros registros captados por hinchas colombianos desde distintos sectores del estadio, imágenes que rápidamente se hicieron virales.

El momento adquirió relevancia por la relación que los dos futbolistas mantienen con el técnico argentino. Tanto James como Quintero fueron parte de los procesos que encabezó Pékerman entre 2012 y 2018, periodo en el que Colombia clasificó a los mundiales de Brasil y Rusia. Le puede interesar: ¿La “Sele” llena estadios en México más que los locales? Así ha sido la marea amarilla en el Mundial de Norteamérica Tras el encuentro, Quintero explicó públicamente el vínculo que conserva con el entrenador. El mediocampista afirmó que ama a Pékerman y que lo considera un “padre” dentro del fútbol. También recordó que el técnico le brindó confianza desde que tenía 19 años.

No son lágrimas, es alergia a los finales bonitos: El abrazo del “argentino más colombiano”, así ha evolucionado la generación que formó Pékerman. Foto: Getty Imagenes

Así logró Colombia su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026

El reencuentro se produjo después de la segunda victoria consecutiva de Colombia en el Mundial 2026. La selección derrotó 1-0 a la República Democrática del Congo y llegó a seis puntos en el Grupo K. El único gol del reñido partido llegó al minuto 76. La jugada se inició con una acción de Juan Fernando Quintero y terminó con la definición de Daniel Muñoz para romper el empate. James Rodríguez había comenzado el partido como titular. Durante la segunda parte fue sustituido y su lugar lo ocupó Quintero, quien participó en la construcción de la acción que terminó definiendo el resultado. Con la victoria, Colombia aseguró de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final. El próximo compromiso será el 27 de junio frente a Portugal, selección liderada por Cristiano Ronaldo, encuentro que definirá las posiciones finales del grupo. Puede leer: Daniel Muñoz vive un año lleno de goles, buenos resultados y títulos con Crystal Palace y la Selección Colombia

La relación entre Pékerman y la generación de James

La imagen registrada tras el partido remite a una relación construida durante más de una década. Pékerman asumió la dirección técnica de Colombia en un momento en que la selección acumulaba varias eliminaciones consecutivas de los mundiales. Bajo su conducción, el equipo logró clasificar a Brasil 2014 y posteriormente a Rusia 2018.

Su principal resultado llegó en Brasil, donde Colombia alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo. En ese torneo, James Rodríguez terminó como goleador con seis anotaciones y se convirtió en una de las figuras de la competencia.

Durante ese ciclo también se consolidaron futbolistas como Juan Fernando Quintero, David Ospina, Carlos Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado, Davinson Sánchez y Radamel Falcao García, quienes han mantenido contacto con el entrenador tras su salida de la selección.

¿Qué hace Pékerman en el Mundial 2026?

En esta Copa del Mundo Pékerman, forma parte de los medios de comunicación que cubren el torneo, función que le ha permitido acceder a distintas zonas de los estadios y mantener contacto con jugadores, entrenadores y dirigentes que participan en la competencia, entre ellas la Selección Colombia. Lea más: ¡Imposible no emocionarse! José Néstor Pékerman se reencontró con los jugadores de la Selección Colombia

Su presencia ya había llamado la atención durante el debut de Colombia frente a Uzbekistán. En aquella ocasión fue grabado mientras celebraba el tercer gol colombiano, anotado por Jáminton Campaz. Durante las primeras jornadas del Mundial también coincidió con otros integrantes de la generación que dirigió. Uno de esos encuentros ocurrió con Radamel Falcao García durante un vuelo hacia Guadalajara, días después también compartió con Luis Díaz.

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