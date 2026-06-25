Turquía sorprendió al anfitrión Estados Unidos y lo derrotó en la última fecha de la fase de grupos

Aunque empezó ganando con un tanto de Auston Trusty, a los tres minutos, Estados Unidos no pudo mantener la ventaja y terminó perdiendo 3-2 ante Turquía que no se fue en blanco del Mundial de Norteamérica.

Turquía reaccionó rápido y empató a los 10 minutos a través de Arda Guler, para el 1-1 y luego se fueron adelante con el tanto de Baris Alper Yilmaz, a los 31 de la primera parte, del duelo disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Ya en el segundo tiempo, los norteamericanos lograrían el empate, a través de Sebastián Berthalter, a los 49 minutos y cuando todos pensaban en que el partido se quedaría así, 2-2 se dio una jugada en el tiempo de reposición que cambió el marcador.

Cuando el reloj marcaba los 90+8 minutos de adición, Kaan Ayhan marcó para la agónica victoria de Turquía que le permitió sumar tres puntos en su grupo.

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Al final, Estados Unidos clasificado como líder, seguido de Australia y Paraguay, cada uno con cuatro puntos.

Por ahora, los equipos de Sudamérica siguen en la competencia, ya que a Argentina, Colombia y Brasil se unieron Ecuador y Paraguay, a la espera de lo que suceda con Uruguay.