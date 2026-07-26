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Las colombianas que vendieron postres para cumplir el sueño, y hoy son campeonas del mundo

Con esfuerzo, disciplina y el apoyo de sus familias, la selección Colombia femenina sub-19 conquistó el título mundial de hockey subacuático en Turquía.

  • El equipo sub-19 femenino caméon. FOTO CORTESÍA
    El equipo sub-19 femenino caméon. FOTO CORTESÍA
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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La selección Colombia femenina sub-19 de hockey subacuático venció 1-0 a Nueva Zelanda en la gran final del Campeonato Mundial de la categoría y se coronó campeona del mundo en el torneo disputado en Gebze, Turquía.

Con mucho sacrificio en el camino, las dirigidas por el entrenador antioqueño Freddy Miranda, quien además es el estratega del club paisa Galápagos, alcanzaron el histórico logro. Ocho de las doce deportistas del plantel pertenecen a ese equipo, mientras que las otras cuatro representan a los clubes Cardumen (tres) y Aletas (una).

Este deporte enfrenta a dos equipos de seis jugadores en el fondo de una piscina. Los deportistas, en apnea, impulsan un disco con un pequeño stick hacia el arco rival con el objetivo de marcar goles.

Las integrantes de la selección sub-19 se prepararon en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Sin embargo, debido al poco apoyo económico de las entidades encargadas del deporte, recurrieron a distintas iniciativas para reunir los recursos necesarios y poder viajar al Mundial en Turquía.

Para comprender mejor este proceso, EL COLOMBIANO habló con Paola Blandón, madre de la jugadora Ana Sofía Ríos Blandón. “Las chicas entrenan cinco veces a la semana. Es un proceso de mucho tiempo, de constancia, de no desfallecer y de seguir avanzando en el ámbito deportivo”, mencionó Paola, quien destacó la disciplina de las jugadoras.

Más allá del esfuerzo económico de las familias, la madre de Ana Sofía aseguró que el hockey subacuático recibe muy poco respaldo. “Fue un proceso independiente para cada jugadora. En el caso de mi hija, nos aliamos con la marca de café Altamira Coffee, de Risaralda. Otras familias vendieron postres y frutas en la ciclovía, entre otras actividades”, explicó Blandón.

De todas las categorías que viajaron a Turquía, quizá la sub-19 femenina era la que menos expectativas generaba, por lo que el título sorprendió a muchos.

“Si me lo preguntas, no sé cómo quedaron campeonas. Ellas hicieron muchos esfuerzos; estudian y entrenan al mismo tiempo. Mis respetos y admiración para mi hija y sus compañeras”, concluyó la madre de familia.

Ahora las jugadoras están concentradas en graduarse del colegio y comenzar la preparación para el próximo Campeonato Mundial.

Además del título de la selección femenina sub-19, la selección masculina de la misma categoría obtuvo el subcampeonato. Por su parte, la selección masculina sub-24 terminó en el cuarto lugar, mientras que la femenina sub-24 conquistó la medalla de bronce al finalizar en la tercera posición.

¿Cómo logró la selección Colombia femenina sub-19 financiar su participación en el Mundial de hockey subacuático?
Ante el poco apoyo económico, cada familia buscó alternativas para reunir los recursos necesarios. Algunas vendieron postres y frutas en la ciclovía, mientras que otras consiguieron patrocinadores, como la marca Altamira Coffee, para costear el viaje a Turquía.
¿Qué equipo y entrenador fueron fundamentales en la conquista del título mundial?
El equipo fue dirigido por el entrenador antioqueño Freddy Miranda, quien también dirige al club Galápagos. Ocho de las doce campeonas pertenecen a esa institución, que fue clave en la preparación del seleccionado colombiano.
¿Qué otros resultados obtuvo Colombia en el Campeonato Mundial de hockey subacuático?
Además del título de la selección femenina sub-19, Colombia consiguió el subcampeonato en la categoría masculina sub-19. Asimismo, la selección femenina sub-24 obtuvo la medalla de bronce y la masculina sub-24 finalizó en el cuarto lugar.

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