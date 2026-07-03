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Suiza derrotó a Argelia y espera por Colombia o Ghana para los octavos de final del Mundial

Los goles del cuadro europeo fueron de Breel Embolo y Dan Ndoye. Cuarta vez que Suiza alcanza los octavos de final del Mundial.

  • El jugador Breel Embolo celebra el gol que marcó a los 10 minutos para la victoria de Suiza sobre Argelia y el paso a los octavos de final del Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADAX@fifaworldcup_es
    El jugador Breel Embolo celebra el gol que marcó a los 10 minutos para la victoria de Suiza sobre Argelia y el paso a los octavos de final del Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADAX@fifaworldcup_es
Agencia AFP
hace 1 hora
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Suiza derrotó 2-0 a Argelia en Vancouver (Canadá) y se clasificó para los octavos de final del Mundial de Norteamérica, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Colombia y Ghana, que se disputará este viernes en Kansas City.

El partido apenas tuvo historia: los europeos fueron superiores y se impusieron con los goles de Breel Embolo (10’) y Dan Ndoye (46’).

Suiza alcanza los octavos de final de un Mundial por cuarta ocasión consecutiva, aunque la última vez que superó la instancia fue en 1954, precisamente la edición que estaba planeando.

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La Nati supo golpear al rival en momentos decisivos, al inicio de cada período.

El primer tanto llegó tras una gran jugada individual de Johan Manzambi, uno de los jugadores revelación del torneo, que avanzó con el balón desde la medular a la línea de fondo y su pase atrás lo empujó Embolo a la red.

El segundo llegó en un rechace de la defensa argelina que Ndoye reconoció en la frontal del área y batió a Luca Zidane de un derechazo cruzado pegado a la base del palo.

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Con dos goles abajo en el marcador, el equipo norteafricano trató de reaccionar y tuvo un par de acercamientos peligrosos al arco defendido por Gregor Kobel, pero el portero del Borussia Dortmund apenas tuvo trabajo durante todo el partido.

El castigo para Argelia pudo haber sido mayor, pero Fabián Rieder mandó a las manos de Zidane un remate cuando tenía toda la portería para marcar.

Síntesis

Suiza: Gregory Kobel - Denis Zakaria (Silvan Widmer 87), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez - Dan Ndoye (Michel Aebischer 87), Remo Freuler - Johan Manzambi (Noah Okafor 71), Granit Xhaka (cap), Ruben Vargas (Fabian Rieder 71) - Breel Embolo (Zeki Amdouni 83).

DT: Murat Yakin.

Argelia: Luca Zidane - Rafik Belghali (Adil Boulbina 82), Aïssa Mandi, Rami Bensebaini, Rayan Aït-Nouri - Riyad Mahrez (cap) (Anis Hadj-Moussa 71) - Ramiz Zerrouki (Amine Gouiri 59), Houssem Aouar (Jaouen Hadja 58), Fares Chaibi, Nabil Bentaleb (Hitcham Boudaoui 71) - Ibrahim Maza.

DT: Vladimir Petkovic.

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