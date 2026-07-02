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¡Atención, Colombia! Este jueves se juega el Suiza vs. Argelia, de donde sale el posible rival en octavos: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

La Selección de Suiza, que pasó primera en el Grupo B, se enfrenta ante una de las mejores terceras, Argelia. El gran atractivo es el reencuentro del director técnico de Argelia, el suizo Vladimir Petkovic, con sus exjugadores.

  • Ibrahim Maza y Johan Mazambi prometen un duelo apasionante. FOTO: Redes sociales
    Ibrahim Maza y Johan Mazambi prometen un duelo apasionante. FOTO: Redes sociales
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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La Selección Colombia debe estar atenta al duelo entre Suiza y Argelia en Vancouver, Canadá, ya que de esta llave puede salir el rival (en caso de ganarle a Ghana) en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Este compromiso es sumamente parejo; independientemente de que Argelia terminó tercera en su grupo y Suiza primera en el suyo, la calidad de jugadores por lado y lado hace atractivo el compromiso.

Suiza tiene fortalezas en el juego interno con jugadores como Granit Xhaka o Remo Freuler, mientras que Argelia también tiene buen dominio en la mitad del campo con Nayib Bentaleb o Ibrahim Maza. Pero el principal atractivo de este decisivo compromiso es el reencuentro del exentrenador del seleccionado helvético y actual estratega de Argelia, Vladímir Petkovic, quien dirigió a los suizos entre 2014 y 2021.

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“Soy suizo y estoy orgulloso de ello. Mi familia estará allí para animarme a mí, pero también para animar a Argelia. Este partido no es Suiza contra Petkovic, sino Suiza contra Argelia; disfruté mucho al frente de la selección suiza, pero eso ya es cosa del pasado”, afirmó el director técnico en rueda de prensa.

Por otro lado, existe un plato fuerte en el duelo generacional entre dos individualidades que destacan en la Bundesliga, el fútbol de primera división en Alemania. Ibrahim Maza, jugador del Bayer Leverkusen que tiene tan solo 20 años de edad, es el líder futbolístico de Argelia. El nacido en Francia pero nacionalizado argelino por su madre, demostró en la primera fase su capacidad para manejar la mitad del campo y ser el dueño del juego a pesar de su corta edad.

En Suiza, el juvenil que destaca es Johan Mazambi, jugador actual del Friburgo y que ya suma 3 goles y 1 asistencia en la Copa del Mundo; también tiene 20 años.

El compromiso entre suizos y argelinos será en tierras canadienses a las 10:00 p.m., hora de Colombia. La transmisión del compromiso se podrá seguir a través de DirecTV.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el partido entre Suiza y Argelia es clave para la Selección Colombia en el Mundial 2026?
El encuentro entre Suiza y Argelia es determinante para Colombia porque de esa llave saldrá uno de los posibles rivales en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, para que ese escenario se concrete, la Selección Colombia primero deberá superar a Ghana en su compromiso de dieciseisavos de final.
¿A qué hora juegan Suiza vs. Argelia y dónde ver el partido desde Colombia?
El partido entre Suiza y Argelia se disputará este jueves en Vancouver, Canadá, a las 10:00 p. m. (hora de Colombia). La transmisión del compromiso estará disponible a través de DirecTV.
¿Cuál es el principal atractivo deportivo del duelo entre Suiza y Argelia?
Uno de los mayores atractivos del partido será el reencuentro de Vladímir Petkovic con la selección de Suiza, equipo que dirigió entre 2014 y 2021 y con el que compartió varios años antes de asumir el banquillo de Argelia. El entrenador aseguró que afronta el compromiso con respeto por su pasado, pero enfocado completamente en el presente con la selección argelina.
¿Qué jugadores pueden marcar la diferencia en el partido entre Suiza y Argelia?
El encuentro reúne a futbolistas con gran influencia en el mediocampo. Por Suiza destacan Granit Xhaka y Remo Freuler, mientras que Argelia cuenta con Nayib Bentaleb e Ibrahim Maza. Además, habrá un atractivo duelo generacional entre Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen, y Johan Mazambi, del Friburgo, ambos de 20 años y protagonistas del Mundial.

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