¡Atención, Colombia! Este jueves se juega el Suiza vs. Argelia, de donde sale el posible rival en octavos: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

La Selección Colombia debe estar atenta al duelo entre Suiza y Argelia en Vancouver, Canadá, ya que de esta llave puede salir el rival (en caso de ganarle a Ghana) en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Este compromiso es sumamente parejo; independientemente de que Argelia terminó tercera en su grupo y Suiza primera en el suyo, la calidad de jugadores por lado y lado hace atractivo el compromiso.

Suiza tiene fortalezas en el juego interno con jugadores como Granit Xhaka o Remo Freuler, mientras que Argelia también tiene buen dominio en la mitad del campo con Nayib Bentaleb o Ibrahim Maza. Pero el principal atractivo de este decisivo compromiso es el reencuentro del exentrenador del seleccionado helvético y actual estratega de Argelia, Vladímir Petkovic, quien dirigió a los suizos entre 2014 y 2021.

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“Soy suizo y estoy orgulloso de ello. Mi familia estará allí para animarme a mí, pero también para animar a Argelia. Este partido no es Suiza contra Petkovic, sino Suiza contra Argelia; disfruté mucho al frente de la selección suiza, pero eso ya es cosa del pasado”, afirmó el director técnico en rueda de prensa.