Inglaterra cobró “revancha” 40 años después en el estadio Azteca y celebró al ritmo de Oasis: “fue un partido loco”

En una esquina del estadio Azteca de Ciudad de México, donde en 1986 fueron eliminados por la argentina de Diego Maradona con un gol “ilegal” –la mano de D10s– y con la mejor anotación de la historia de los mundiales, los futbolistas de la Selección de Inglaterra celebraron, junto a sus aficionados, la clasificación a cuartos de final del Mundial de Norteamérica cantando, al unísono, la canción “Wonderwall” de Oasias. “Today is gonna be the day/ That They’re gonna throw it back to you”, dice el inicio del tema musical, que es español sería algo como “hoy va a ser el día, en que te devolverán todo eso”. 40 años después de aquella derrota que quedará por siempre en la historia, los ingleses tuvieron revancha. El triunfo que lograron frente a los mexicanos también será un registro histórico: por primera vez, en los tres mundiales que ha organizado, México perdió en el Azteca.

Por eso, casi sin voz y todavía en una nube, el capitán de Inglaterra, Harry Kane, señaló que el triunfo 3-2 ante México “fue un partido loco”. “Tuvimos que luchar y tuvimos que sacar algo de dentro... He estado cantando, casi no puedo hablar. La ocasión, el equipo, todo en contra de nosotros, pero encontramos la manera”, señaló el delantero, autor del tercer gol inglés, el sexto que consigue en Norteamérica 2026. “Fue increíble, un apoyo alucinante. Me dejan sin palabras”, dijo, cuando fue preguntado por el acompañamiento de la afición inglesa, quienes durante el partido, donde hubo más de 80.000 personas, fueron “amenazados” por algunos hinchas locales, pero al final salieron cantando y siendo aplaudidos por los mexicanos, a quien dedicaron cánticos de agradecimiento: “México, México, México”.

Entre tanto, el volante del Real Madrid, Jude Bellingham, aseguró que “Es la mejor noche de mi carrera con Inglaterra. Simplemente increíble. Ahora mismo no puedo ponerlo en palabras”, dijo el número 10. “Es difícil asimilarlo todo: los goles, el penalti en contra, el penalti a favor, la tarjeta roja (Jarell Quansah, 54’),...”, continuó el centrocampista del Real Madrid. “Fue un partido caótico, pero hay que darle mérito a México, estuvieron a otro nivel. Nunca los subestimamos ni un minuto, sabíamos que iban a ser exactamente tan buenos como pensábamos que iban a ser”, reconoció sobre el Tri.

“Pero este equipo demostró carácter esta noche y estoy orgulloso”, concluyó. Luego en zona mixta, declaró en español: “México fue un equipo muy, muy fuerte, juegan con mucho corazón. Los últimos dos o tres días aquí fueron increíbles. El Azteca, un estadio muy histórico era un placer a jugar aquí contra ellos”.

Y el jugador madridista también se refirió a su rival en cuartos. “En Noruega hay jugadores con mucha clase, mucha calidad y es otro partido muy difícil para nosotros”. Finalmente, el técnico de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, comentó que ganar el duelo ante los mexicanos se sintió como haberse quedado con el duelo por el título debido al contexto en que se dio.