Inglaterra cobró “revancha” 40 años después en el estadio Azteca y celebró al ritmo de Oasis: “fue un partido loco”

En una esquina del estadio Azteca de Ciudad de México, donde en 1986 fueron eliminados por la argentina de Diego Maradona con un gol “ilegal” –la mano de D10s– y con la mejor anotación de la historia de los mundiales, los futbolistas de la Selección de Inglaterra celebraron, junto a sus aficionados, la clasificación a cuartos de final del Mundial de Norteamérica cantando, al unísono, la canción “Wonderwall” de Oasias.
“Today is gonna be the day/ That They’re gonna throw it back to you”, dice el inicio del tema musical, que es español sería algo como “hoy va a ser el día, en que te devolverán todo eso”. 40 años después de aquella derrota que quedará por siempre en la historia, los ingleses tuvieron revancha. El triunfo que lograron frente a los mexicanos también será un registro histórico: por primera vez, en los tres mundiales que ha organizado, México perdió en el Azteca.