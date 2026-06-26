Colombia busca ante Portugal una victoria inédita en Mundiales, ¿a qué hora juegan?

La Selección Colombia volverá a sentirse como en casa este sábado en Miami. El Hard Rock Stadium estará teñido de amarillo gracias a una afición que ha convertido cada presentación del equipo de Néstor Lorenzo en una fiesta. No es casualidad: se estima que en esta ciudad viven cerca de 826.000 colombianos, la comunidad nacional más grande en EE. UU. a la que se suman miles de aficionados que han viajado desde distintos países para acompañar a la Tricolor en el Mundial. Ese respaldo será el escenario perfecto para un partido que puede marcar otro capítulo histórico para el fútbol colombiano. Enfrente estará Portugal, una de las potencias del fútbol mundial por la calidad de su plantilla, liderada por Cristiano Ronaldo, y el prestigio que le otorgó la conquista de la Eurocopa en 2016.

Colombia llega con la confianza renovada y con la posibilidad de asegurar el primer lugar del grupo con solo un empate. Más allá de la clasificación, el gran desafío será romper una barrera que la Selección nunca ha podido superar: derrotar a una potencia en una Copa del Mundo. La historia muestra varios intentos memorables. El primero ocurrió en Chile 1962 frente a la poderosa Unión Soviética, liderada por el legendario Lev Yashin, la “Araña Negra”. Aquella tarde quedó para la eternidad gracias al gol olímpico de Marcos Coll, el único anotado de esa manera en los mundiales, que ayudó a sellar un inolvidable 4-4. Veintiocho años después, en Italia 1990, Colombia volvió a desafiar a uno de los gigantes del fútbol. Frente a Alemania, que terminaría levantando el título mundial, la Tricolor consiguió un histórico empate 1-1 con el inolvidable gol de Freddy Rincón en el tiempo de reposición. Aquel resultado convirtió al equipo de Francisco Maturana en la única selección que evitó una victoria alemana durante ese campeonato.

El siguiente reto llegó en Francia 1998, cuando Inglaterra se impuso con claridad por 2-0 en un partido que quedó grabado por la tristeza de Farid Mondragón y el adiós prematuro de Colombia del torneo. La mejor actuación colombiana en una Copa del Mundo también estuvo marcada por enfrentamientos de máxima exigencia. En Brasil 2014, la Selección eliminó a Uruguay en los octavos de final con una actuación inolvidable de James Rodríguez, autor de dos goles, incluido el mejor tanto de aquel Mundial. Sin embargo, en los cuartos de final apareció Brasil para poner fin al sueño con una derrota 2-1, en un compromiso recordado por la polémica del “Sí era gol de Yepes”. La última vez que Colombia se cruzó con una potencia mundialista fue en Rusia 2018. Otra vez Inglaterra apareció en el camino. Yerry Mina rescató el 1-1 en el tiempo añadido, pero la ilusión terminó desde el punto penal, donde los europeos avanzaron a los cuartos de final.

¿Qué es lo más difícil de jugar contra Portugal?

Ahora el reto tiene nombre propio: Portugal. Aunque la clasificación está muy encaminada y el empate le basta para terminar como líder del grupo, en el entorno colombiano existe la sensación de que este equipo puede escribir una página diferente. La confianza aumentó después de la convincente presentación frente a Congo. Aunque el marcador terminó siendo apenas un 1-0, el funcionamiento dejó buenas sensaciones y reforzó la idea de que el equipo atraviesa un crecimiento importante en el torneo.

“El equipo tuvo un rendimiento muy bueno ante Congo, todos los jugadores aportaron y la idea es seguir por ese camino”, aseguró Gustavo Puerta, una de las grandes revelaciones de Colombia en este Mundial.

El volante Jéfferson Lerma también destacó el papel que ha desempeñado la afición durante toda la competencia. “Esa mancha amarilla siempre nos respalda, es un orgullo para nosotros, es nuestro número 12”. No obstante, el mediocampista dejó claro que el buen rendimiento mostrado frente a los africanos no garantiza nada y que todavía hay aspectos por corregir antes de enfrentar a uno de los candidatos al título. “Seguro que en este Mundial, además de Portugal, nos vamos a encontrar otras selecciones favoritas, pero nosotros debemos saber de qué estamos hechos, mostrar carácter y valentía y a la hora de estar en la cancha dar el 100 %”.