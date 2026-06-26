Colombia busca ante Portugal una victoria inédita en Mundiales, ¿a qué hora juegan?

La Selección Colombia volverá a sentirse como en casa este sábado en Miami. El Hard Rock Stadium estará teñido de amarillo gracias a una afición que ha convertido cada presentación del equipo de Néstor Lorenzo en una fiesta. No es casualidad: se estima que en esta ciudad viven cerca de 826.000 colombianos, la comunidad nacional más grande en EE. UU. a la que se suman miles de aficionados que han viajado desde distintos países para acompañar a la Tricolor en el Mundial.
Ese respaldo será el escenario perfecto para un partido que puede marcar otro capítulo histórico para el fútbol colombiano. Enfrente estará Portugal, una de las potencias del fútbol mundial por la calidad de su plantilla, liderada por Cristiano Ronaldo, y el prestigio que le otorgó la conquista de la Eurocopa en 2016.