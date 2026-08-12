Ricardo Roa irá a juicio por financiación de la campaña Petro Presidente 2022

La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por el delito de violación de topes electorales. Con la presentación de la acusación, Roa deberá enfrentar un juicio por los hechos relacionados con la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022. Lea también: El legado de Ricardo Roa en Ecopetrol: 13 trimestres en rojo y 7 grandes escándalos De acuerdo con la Fiscalía, la campaña Petro Presidente 2022, de la que Ricardo Roa era gerente, habría incurrido en varias irregularidades relacionadas con el manejo y reporte de sus gastos. Según el ente acusador, se habrían modificado u ocultado facturas. Roa no aceptó el delito de violación de topes electorales que le imputó la Fiscalía en mayo de este año. La acusación se sustentó, entre otros elementos, en dos informes presentados por la propia campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en los que el organismo encontró presuntas irregularidades.

Así fue el proceso de imputación contra Roa

La imputación se produjo después de que el CNE concluyera, por seis votos contra tres, que la campaña Petro Presidente 2022 ocultó gastos y superó los límites establecidos por la ley en más de $3.000 millones. En particular, el organismo estableció que, durante la primera vuelta presidencial del 29 de mayo de 2022, se excedieron los topes de ingresos y gastos en $2.459 millones y se dejaron de reportar operaciones por $2.611 millones. Además, ordenó la devolución de $2.447 millones al Estado. Entre los gastos que, según el CNE, no fueron reportados se encuentran pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas y costos relacionados con transporte aéreo: por ejemplo, hay información de que se habría reportado el uso de aviones como gastos de la campaña de la bancada al senado cuando eran gastos correspondientes a la contienda presidencial.

El organismo también señaló que parte de los recursos habría provenido de fuentes prohibidas y que algunos aportes no fueron declarados de manera adecuada. El caso tuvo un nuevo capítulo después de que se conociera que Roa estaría evaluando un eventual preacuerdo con la Fiscalía para buscar beneficios a cambio de dar más pistas al ente acusador. Esa posibilidad trascendió el 31 de julio, un día después de su salida de Ecopetrol. El abogado Juan David León aseguró que continúan trabajando en la estrategia de defensa de Roa dentro del proceso por la presunta violación de los topes electorales hace varias semanas. Con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, el proceso entra en una nueva etapa y Roa deberá enfrentar un juicio por los hechos relacionados con la financiación y los gastos de la campaña presidencial de 2022. Siga leyendo: Las veces que Petro ha defendido a cercanos untados de corrupción

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