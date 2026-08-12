“No hemos excluido a ningún país”: canciller confirma llegada de ayuda internacional tras el terremoto

El canciller de Colombia, Omar Bula, confirmó que el país ya ha empezado a recibir la ayuda humanitaria ofrecida por distintas naciones tras el terremoto de este lunes. “Hemos ya canalizado algunas donaciones importantes y, mientras que hablamos, hay aviones llegando al país con ayuda humanitaria”, afirmó en una rueda de prensa desde el Palacio de San Carlos, en Bogotá.
Bula precisó que el primer cargamento en llegar fue el enviado por el gobierno de El Salvador, que arribó la noche de este martes con toneladas de insumos.