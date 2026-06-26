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Video | Así fue el banderazo de los hinchas de Colombia en Miami antes del partido con Portugal

Miles de hinchas colombianos llegaron a las afueras del hotel Dalmar de Miami para llenar de buena energía a los futbolistas dirigidos por Néstor Lorenzo.

  • Los aficionados de la Selección Colombia llenaron las afueras del hotel en que se queda el equipo nacional en Miami. Foto: Juan Antonio Sánchez
    Los aficionados de la Selección Colombia llenaron las afueras del hotel en que se queda el equipo nacional en Miami. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 54 minutos
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“Vamos, vamos, Colombia, que esta noche tenemos que ganar”, gritaban, con fuerza, los hinchas de la Selección que llegaron a las afueras del hotel Dalmar de Miami, Florida, para hacer el banderazo previo al partido contra Portugal, la prueba de fuego para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo en el Mundial de Norteamérica.

Era imposible saber cuántos aficionados, vestidos con la camiseta amarilla, había en esa calle de la ciudad más popular de Florida. Sin embargo, en las imágenes compartidas por futbolistas como Santiago Arias se veía una mancha del color de la camiseta que, tranquilamente, podía ocupar tres o cuatro cuadras frente al hotel. A vuelo de pájaro, más de 1.500 colombianos llegaron, con banderas y vuvuzelas, para darle energía a los futbolistas del equipo nacional.

Ellos, que buscarán terminar primeros en el Grupo K de la Copa del Mundo de Norteamérica, vieron el espectáculo que hicieron los colombianos desde la terraza del sitio donde se concentraron. Los deportistas, que vivieron algo similar en la Copa América del 2024, en la que fueron finalistas, se mostraban contentos por el acompañamiento de la gente.

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