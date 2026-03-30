Hay alternativas y soluciones, pero ¿se atreverá Lorenzo a tocar la base de Colombia para el Mundial?

Los amistosos ante Croacia y Francia dejaron varias conclusiones y, sobre todo, muchas dudas en la Selección Colombia de cara al próximo Mundial. Las principales señales de alerta se encendieron en sectores clave como la portería, la defensa y la generación de juego, lo que abre un debate inevitable sobre las posibles soluciones que tendría el técnico Néstor Lorenzo para ajustar su nómina. En el arco, más allá de las opciones habituales como Álvaro Montero, Camilo Vargas y David Ospina, aparecen alternativas que podrían entrar en consideración como Devis Vásquez y Kevin Mier, dos arqueros que han tenido continuidad y crecimiento en sus respectivos clubes y que podrían aportar aire fresco a una zona que ha generado discusión.

En la línea defensiva también surgen nombres que piden pista. Jugadores como Jhohan Romaña, Julián Millán y Willer Ditta han mostrado rendimiento destacado en sus equipos y se perfilan como alternativas reales para fortalecer una zaga que mostró fragilidades en los últimos compromisos. En los laterales, opciones como Álvaro Angulo, Gabriel Fuentes, Stefan Medina, Cristian Borja e incluso Frank Fabra amplían el abanico de posibilidades para el cuerpo técnico. El mediocampo es otro de los sectores donde se abre el debate. Futbolistas como Nelson Deossa, Jorman Campuzano, Johan Rojas y Miguel Monsalve aparecen como alternativas que podrían aportar equilibrio y dinamismo. En el ámbito local, incluso, se menciona el buen presente de Juan Manuel Rengifo, quien ha sido observado por su rendimiento en Atlético Nacional y su capacidad de desequilibrio en el frente creativo.

En ataque, el panorama también es amplio. Kevin Viveros, en gran momento goleador en Athletico Paranaense, junto a José Enamorado, aparecen como opciones viables para reforzar la ofensiva. A ellos se suman jugadores que han brillado en el exterior como Camilo Durán en el Qarabag FK, Juan Camilo “Cucho” Hernández y Kevin Serna, todos con argumentos para ser tenidos en cuenta en una lista final.

Si el cuerpo técnico decidiera mirar aún más hacia la Liga local, también encontraría alternativas sólidas. En el arco, el nombre de Andrés Mosquera Marmolejo ha ganado fuerza por su regularidad con Independiente Santa Fe, mostrando seguridad y consistencia en los últimos meses. En defensa, una base local podría incluir a Mateo Puerta en el lateral derecho, mientras que en el centro aparecen opciones de experiencia y presente como William Tesillo y Andrés Llinás. Por el costado izquierdo, Junior Hernández se ha consolidado como una alternativa confiable por su rendimiento en Deportes Tolima. En la creación, el talento de Yeison Guzmán se perfila como una opción interesante para aportar imaginación y último pase, mientras que en la delantera la experiencia podría ser un factor clave. Nombres como Dayro Moreno, Alfredo Morelos y Hugo Rodallega ofrecen recorrido, jerarquía y gol, tres elementos que siguen vigentes pese al paso del tiempo.