¿Cuándo vuelve a jugar Colombia antes de su debut en el Mundial de Norteamérica?

A 73 días para que se dé inicio al Campeonato Mundial de fútbol en Norteamérica, Colombia dejó serias dudas con su sistema táctico y el presente de muchos de los hombres que normalmente convoca el seleccionador argentino Néstor Lorenzo.

Los juegos en los que la Tricolor perdió ante Croacia 2-1 el jueves 26 de marzo y contra Francia 3-1 el anterior domingo en territorio estadounidense fueron la última oportunidad para probar variantes en el campo competitivo antes de conocer la lista de los 26 representantes que actuarán en la cita que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El discreto rendimiento de varios jugadores hace pensar que la lista definitiva para encarar el máximo certamen del balompié aún no está cerrada y que quizá Lorenzo deba pensar más por la actualidad de otros deportistas y no por el nombre de algunos a quienes no se les ve en buen nivel.

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“Nosotros sabemos quiénes somos o qué hemos dado, prestarle atención a lo que digan no tiene sentido. A nadie le gusta perder, no es fácil, es momento de corregir y mejorar”, señaló el delantero Jhon Córdoba al Gol Caracol luego del encuentro frente a los galos.

“Francia fue superior y nos superó. Además, en las inmediaciones del área, siempre terminaba, con remates o centros, algo que nosotros no hicimos”, señaló Lorenzo en rueda de prensa.

Lo cierto es que antes del Mundial, Colombia volverá a tener un nuevo duelo, esta vez ante Costa Rica, programado para el 29 de mayo en el estadio Nemecio Camacho El Campín de Bogotá, y el cual fue denominado por la Federación Colombiana de Fútbol como “La despedida de la Selección rumbo a la Copa del Mundo”.

Cuatro días antes, los jugadores comenzarán la nueva concentración en Medellín.

Después, el elenco nacional viajará a Estados Unidos, donde enfrentará a Jordania, el 7 de junio en San Diego, California, donde ultimará detalles de cara a su debut mundialista el 17 de ese mes ante Uzbekistán (9:00 p.m.) en el estadio Azteca, en Ciudad de México.

Luego rivalizará con Jamaica o Congo el día 23 (9:00 p.m.) en el estadio Akron, en Guadalajara, y cerrará la fase de grupos frente a Portugal el 27 de junio (6:30 p.m.) en el Hard Rock Stadium, en Miami.

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