No eran dulces: incautan en Puerto Antioquia cuatro toneladas de cocaína ocultas en cajas de snacks rumbo al Reino Unido

La Policía Nacional, en una operación denominada Esmeralda Plus, logró la incautación de 4 toneladas de clorhidrato de cocaína en el Puerto de Urabá, más específicamente en Puerto Antioquia, la cual iba con destino al puerto de London Gateway en Reino Unido.

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De acuerdo con las autoridades, la carga pudo ser identificada por medio del análisis de imágenes de escáner de contenedores e inspección de carga. La sustancia ilícita iba a ser enviada fuera del país en 334 cajas de exportación de snacks, lo que indica que los delincuentes querían hacerla pasar por dulces. Se decomisaron más de 4.000 panelas, cada una con un peso de 1 kilogramo y medida de 25 por 14 centímetros.

“Con este resultado se impacta de manera directa las finanzas de las estructuras narcocriminales en más de US$155 millones, y se evita la distribución de más de 10 millones de dosis en los mercados internacionales”, dijo el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos.

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La Policía, al revisar los paquetes, se percató de que estos tendrían tres orígenes y tres dueños distintos, pues según la identificación de marcas de la Dirección de Antinarcóticos, las estructuras criminales cuentan con múltiples procesos de marcación para identificar el tipo y la pureza de la sustancia.

“Este contundente golpe es el resultado del trabajo articulado entre autoridades y el sector privado, con quienes estamos cerrando el paso a la contaminación de cargas y protegiendo el comercio internacional”, agregó el oficial.