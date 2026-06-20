Colombia trabaja en secreto y afina su estrategia para enfrentar a Congo

La Selección Colombia completó este sábado una nueva jornada de entrenamientos en territorio mexicano con la mirada puesta en su próximo desafío mundialista frente a Congo, programado para el martes. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo trabajó a puerta cerrada en la Academia AGA, sede deportiva del Atlas de México, en una práctica marcada por el hermetismo y la concentración. La Federación Colombiana de Fútbol informó que la sesión se desarrolló sin acceso para los medios de comunicación, una decisión que contrasta con lo ocurrido el viernes, cuando la prensa tuvo la oportunidad de observar y registrar los primeros 30 minutos del entrenamiento.

Por el momento, la Federación no ha confirmado si habrá una nueva apertura parcial antes del compromiso ante el conjunto africano. La próxima actividad oficial del combinado nacional será la rueda de prensa de Néstor Lorenzo, prevista para este lunes, en la que el seleccionador entregará sus impresiones previas al encuentro y ofrecerá información sobre el estado físico y futbolístico de sus dirigidos. Mientras tanto, el cuerpo técnico continúa trabajando en aspectos tácticos y estratégicos con absoluta reserva. La intención es llegar en las mejores condiciones posibles a un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de la Tricolor en el torneo. Tras el triunfo conseguido en el debut, Colombia afronta su segundo compromiso con la posibilidad de acercarse de manera significativa a los dieciseisavos de final. Sin embargo, en el campamento nacional existe plena conciencia de que Congo será un rival exigente, especialmente después de la imagen competitiva que dejó en su presentación frente a Portugal.