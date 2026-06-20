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Colombia trabaja en secreto y afina su estrategia para enfrentar a Congo

La Selección Colombia continúa su preparación para enfrentar a Congo y este sábado trabajó a puerta cerrada en Guadalajara para afinar detalles tácticos de cara a un partido que podría clasificar a la Tricolor a los dieciseisavos de final.

  • Néstor Lorenzo afina detalles a puerta cerrada para el juego ante Congo. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Néstor Lorenzo afina detalles a puerta cerrada para el juego ante Congo. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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La Selección Colombia completó este sábado una nueva jornada de entrenamientos en territorio mexicano con la mirada puesta en su próximo desafío mundialista frente a Congo, programado para el martes. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo trabajó a puerta cerrada en la Academia AGA, sede deportiva del Atlas de México, en una práctica marcada por el hermetismo y la concentración.

La Federación Colombiana de Fútbol informó que la sesión se desarrolló sin acceso para los medios de comunicación, una decisión que contrasta con lo ocurrido el viernes, cuando la prensa tuvo la oportunidad de observar y registrar los primeros 30 minutos del entrenamiento.

Por el momento, la Federación no ha confirmado si habrá una nueva apertura parcial antes del compromiso ante el conjunto africano. La próxima actividad oficial del combinado nacional será la rueda de prensa de Néstor Lorenzo, prevista para este lunes, en la que el seleccionador entregará sus impresiones previas al encuentro y ofrecerá información sobre el estado físico y futbolístico de sus dirigidos.

Mientras tanto, el cuerpo técnico continúa trabajando en aspectos tácticos y estratégicos con absoluta reserva. La intención es llegar en las mejores condiciones posibles a un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de la Tricolor en el torneo.

Tras el triunfo conseguido en el debut, Colombia afronta su segundo compromiso con la posibilidad de acercarse de manera significativa a los dieciseisavos de final. Sin embargo, en el campamento nacional existe plena conciencia de que Congo será un rival exigente, especialmente después de la imagen competitiva que dejó en su presentación frente a Portugal.

La concentración es total dentro de la delegación colombiana. Lejos de los reflectores y del acceso de la prensa, Lorenzo y su grupo de trabajo buscan pulir detalles que puedan marcar diferencias en un encuentro que promete intensidad y que podría acercar a la Selección a uno de los primeros objetivos trazados en esta Copa del Mundo: asegurar su continuidad en la fase eliminatoria.

Con la confianza que dejó el estreno victorioso, pero sin margen para la relajación, Colombia mantiene el foco en su preparación. El martes llegará una nueva prueba y la Tricolor espera responder con la misma solidez que exhibió en su primera presentación mundialista.

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