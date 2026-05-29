“No escuchen a los fracasados de siempre”: la indirecta de Néstor Lorenzo a sus críticos antes del Mundial

A pocos días del inicio del Mundial, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, entregó un mensaje de tranquilidad sobre el trabajo que viene realizando el equipo y aprovechó para enviar una contundente indirecta a sus críticos.
En entrevista exclusiva con Noticias Caracol y Gol Caracol, el entrenador argentino aseguró que el grupo trabaja con compromiso e ilusión de cara al gran reto internacional, al tiempo que pidió unión alrededor del combinado nacional.
“Es una responsabilidad muy grande, dirijo un equipo de fútbol pero también el sentimiento de 50 millones de colombianos. Agradezcamos que podemos jugar un Mundial y apoyen e interpreten de la mejor manera lo que hace alguien desde el corazón”, expresó Lorenzo.