De las dudas a las certezas: así crece Colombia antes de enfrentar a Portugal

El triunfo 1-0 puede parecer corto si se observa únicamente el marcador. Sin embargo, quienes vimos el partido en el estadio de las Chivas de Guadalajara entendemos que la superioridad colombiana fue mucho más amplia que el resultado. La Tricolor dominó, generó numerosas ocasiones de gol y apenas sufrió en defensa, reflejando una evolución evidente respecto al estreno, donde las dudas estuvieron más relacionadas con el funcionamiento que con el resultado (3-1).

La Selección Colombia aterriza en Miami con una sensación muy distinta a la que dejó tras su debut. Aunque el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo mantuvo prácticamente intacta la estructura táctica frente a Congo, el equipo mostró una versión mucho más convincente, dinámica y segura de sí misma. La diferencia no estuvo en el dibujo, sino en la ejecución.

Las declaraciones de los propios futbolistas permiten entender dónde estuvo la verdadera mejoría. Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz y Gustavo Puerta coincidieron en un concepto: la confianza.

Después de un debut marcado por la presión natural de iniciar un torneo de la envergadura de un Mundial, Colombia jugó ante Congo con mayor soltura. Los futbolistas asumieron riesgos, encontraron mejores conexiones y ejecutaron con mayor precisión las ideas planteadas por el cuerpo técnico.

El plan era prácticamente el mismo, pero los intérpretes ofrecieron una versión más cercana a su verdadero nivel.

Dávinson Sánchez resumió esa sensación al afirmar que “la mejora de un juego al otro ha sido lo principal”.

El central destacó la manera en que el equipo entendió las exigencias del partido, logró controlar las transiciones del rival y dominó una zona media que fue determinante para inclinar la balanza a favor de Colombia.

Precisamente en el mediocampo se produjo una de las mejores noticias para Lorenzo. Gustavo Puerta firmó una actuación sobresaliente. El volante aportó equilibrio, recuperación y una intensidad que permitió sostener la presión alta durante varios momentos del encuentro. Además, su sociedad con Jhon Arias le dio al equipo una dinámica diferente para acelerar el juego y generar superioridades.

El propio Puerta reconoció que el equipo se sintió “mucho más cómodo” que en el debut. Esa comodidad se tradujo en circulación más rápida, mejor ocupación de espacios y una mayor capacidad para someter a un rival que apostó por una defensa numerosa.

El hombre gol, Daniel Muñoz, también ofreció una clave táctica importante. Según el lateral, Colombia entendió que debía ser paciente para mover una defensa que muchas veces se plantó con cinco hombres. La movilidad constante y la circulación de balón terminaron desgastando al rival y generando los espacios que no aparecieron durante varios tramos del primer compromiso.

Quintero y Córdoba, decisivos

Si hubo un aspecto que dejó abierto el debate de cara al partido frente a Portugal fue el impacto de los cambios.

La entrada de Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba transformó el ritmo ofensivo de Colombia. Quintero aportó pausa, visión y claridad en los últimos metros, además del pase gol, mientras que Córdoba ofreció movilidad, presencia física y una referencia permanente para los defensores rivales.

Durante varios momentos del segundo tiempo, Colombia encontró una fluidez ofensiva que no había mostrado en el debut. Las sociedades aparecieron con naturalidad, el equipo logró instalarse cerca del área rival y las ocasiones de gol comenzaron a multiplicarse.

Por eso surge inevitablemente la pregunta: ¿deben ser titulares ante Portugal?

Desde el rendimiento individual, ambos presentaron argumentos sólidos para reclamar un lugar en la formación inicial. Quintero logró conectar mejor con los atacantes y Córdoba aportó una agresividad ofensiva que elevó el nivel colectivo.

Sin embargo, todo indica que Lorenzo apostaría por mantener la continuidad. El técnico suele privilegiar los procesos y las sociedades construidas durante el ciclo, y considera que la mejoría frente a Congo también fue consecuencia de la confianza que adquirieron los mismos once jugadores que iniciaron el torneo.

Portugal, la prueba definitiva

Más allá de la clasificación asegurada, dentro del plantel existe plena conciencia de que el próximo partido representa un salto de exigencia.

Las declaraciones de Daniel Muñoz reflejan perfectamente esa mentalidad. El lateral calificó el compromiso como una especie de final anticipada y dejó claro que Colombia no piensa especular.

La Selección llega fortalecida por el resultado, pero sobre todo por las formas. El equipo recuperó confianza, mejoró sus niveles individuales y encontró respuestas desde el banco de suplentes. Todo ello configura un escenario mucho más favorable para enfrentar a una potencia como Portugal.

La gran conclusión después de Congo es que Colombia no necesitó cambiar su estructura para mejorar. Lo que cambió fue la convicción con la que ejecutó el plan. Y en torneos cortos, muchas veces la diferencia entre un equipo que duda y uno que compite está precisamente ahí: en la confianza.